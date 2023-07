In den Kinos ging dieser US-amerikanisch-australische Science-Fiction-Film mit Hilary Swank vor vier Jahren eher etwas unter. Dies ist bedauerlich, denn „I Am Mother“ ist durchaus sehenswert und überzeugt am Ende mit einer kammerspielartigen Inszenierung. Wer ihn jetzt auf Netflix für sich entdecken möchte, muss sich jedoch beeilen, denn schon in wenigen Tagen fliegt der Film dort raus.

Netflix Facts

Der große Kino-Hit war „I Am Mother“ nicht. Dies lag eventuell auch daran, dass der Science-Fiction-Thriller im Juni vor vier Jahren in den USA und weiteren Ländern direkt und nur auf Netflix veröffentlicht wurde. Hierzulande und in Österreich erhielt dem Film immerhin im August 2019 einen Kinostart spendiert, doch auch da wurde der Film kein Hit und mutierte erst später zum Geheimtipp.

Science-Fiction-Thriller „I Am Mother“ fliegt bei Netflix raus

Vier Jahre später fliegt der Film nun bei Netflix wieder raus, ist beim Streaming-Anbieter nur noch bis zum 21. Juli 2023 verfügbar. Solltet ihr den Film bisher noch nicht kennen, könnt ihr dies in den nächsten Tagen noch nachholen (bei Netflix sehen).

Doch worum geht es eigentlich nicht? Wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht zu viel verraten und keine Spoiler teilen. Daher in aller Kürze die Zusammenfassung von Netflix: „Nach der massenhaften Auslöschung der Menschheit steht die Welt eines von einem Androiden aufgezogenen Mädchens plötzlich kopf, als sie einem anderen Menschen begegnet.“

Der Trailer bringt euch schon mal in die richtige Stimmung zum Film:

I am Mother (Trailer)

Klingt recht spannend und ist einem Kammerspiel gleich in Szene gesetzt. Wer also große Schlachten erwartet, könnte enttäuscht sein. Wer allerdings nachdenklicher Science-Fiction etwas abgewinnen kann und das Thema künstliche Intelligenz spannend findet, der sollte unbedingt einschalten.

Gut gespielt und intelligent: Kritiker vom Film angetan

Die IMDb-Bewertung von 6,7 verspricht schon mal kurzweilige Unterhaltung. Die überwiegende Mehrheit der professionellen Kritiker bei Rotten Tomatoes war sogar noch mehr vom Werk des eher unbekannten Regisseurs Grant Sputore überzeugt. Ganze 89 Prozent auf dem „Tomatometer“ sprechen für sich.

Zusammengefasst liest sich dies dann so (übersetzt): „Spannend, gut gespielt und intelligent: I Am Mother ist eine ehrgeizige Science-Fiction-Geschichte, die ihre beeindruckenden Ziele zum Großteil erreicht.“

Kurzum: Reinschauen, solange der Film bei Netflix noch verfügbar ist. Alternativ kann „I Am Mother“ beispielsweise bei Amazon Prime Video für 4 Euro in HD geliehen. Ebenso verfügbar ist eine Blu-ray für knapp 10 Euro (bei Amazon ansehen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.