Netflix lohnt sich wieder: Beliebter Kino-Hit ab sofort im Stream

Netflix hat sich einen der beliebtesten Filme der letzten Monate gesichert. Ab sofort können Filmfans die romantische Komödie Wo die Lüge hinfällt auf dem Streaming-Anbieter ansehen. Wir verraten euch alles, was ihr über den Kino-Hit wissen müsst.

Neu auf Netflix: Wo die Lüge hinfällt

Im Kino war Wo die Lüge hinfällt, der im Original Anyone but You heißt, ein riesiger Erfolg. Dafür spricht vor allem das Box-Office-Ergebnis von mehr als 200 Millionen US-Dollar – und das bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar.

Verantwortlich für den Erfolg sind vermutlich die beiden Hauptdarsteller. Mit Sydney Sweeney (Euphoria) und Glen Powell (Twisters) vereint die romantische Komödie zwei der beliebtesten Shooting-Stars der Gegenwart.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Wo die Lüge hinfällt anschauen:

Wo die Lüge hinfällt - Trailer 2 Deutsch

Das Publikum liebt Wo die Lüge hinfällt

Während die internationale Presse den Film eher durchwachsen aufgenommen hat, war Wo die Lüge hinfällt ein echter Publikumsliebling. 87 Prozent aller Zuschauer würden den Überraschungserfolg weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Insofern haben Netflix-Kunden nun gut lachen, denn sie können sich die romantische Komödie ab sofort über den Streaming-Anbieter ansehen.

Auf Amazon Prime Video müsst ihr indessen 13,99 Euro auf den Tisch legen. Wer den Film also unbedingt sehen will, der sollte sich eventuell über ein Netflix-Abo Gedanken machen. Das ist im direkten Vergleich günstiger.

Und falls ihr noch nicht überzeugt seid, dann haben wir hier ein paar Kritikerstimmen für euch:

„Wo die Lüge hinfällt“ weigert sich, uns – oder sich selbst – darüber zu belügen, was er sein will, und das wird ausreichen, um viele Leute, die den Film sehen, davon zu überzeugen, sich nicht selbst darüber zu belügen, dass auch wir immer noch wollen, dass Filme so sind wie dieser. (Quelle: IndieWire)

Der Film hat den Charme, den Witz, die Romantik und vor allem die Chemie zwischen den Stars, die in den letzten Jahren in diesem Genre gefehlt hat. (Quelle: RogerEbert)

