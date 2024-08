Netflix lohnt sich wieder: Eine der besten True-Crime-Serien ist zurück

True-Crime-Formate erfreuen sich enormer Beliebtheit auf YouTube und auch Streaming-Gigant Netflix veröffentlicht regelmäßig neue Dokumentationen über die verschiedensten Verbrechen. Nun kehrt eine der besten Serien zu diesem Thema zurück.

Netflix veröffentlicht Unsolved Mysteries Staffel 4

Brutale Serienkiller, spektakuläre Verbrechen und menschliche Abgründe werden in Form von Podcasts und Dokumentationen aufgearbeitet. Entweder auf YouTube, Spotify oder eben bei Netflix – das True-Crime-Genre boomt gewaltig.

Nun kehrt mit Unsolved Mysteries ein echtes Schwergewicht in dieser Sparte zurück. Seit dem 31. Juli läuft die vierte Staffel auf Netflix und stellt in fünf neuen Folgen ganz besonders mysteriöse Verbrechen in den Fokus (bei Netflix anschauen).

Hier könnt ihr euch den Trailer zur vierten Season ansehen:

Unsolved Mysteries: Volume 4 | Official Trailer | Netflix

Unsolved Mysteries: Ungeklärte Fälle und viele Fragen

Der Clou: Die Fälle sind bis heute ungelöst und die zuständigen Ermittler erhoffen sich durch die Zuschauer neue Hinweise. Die Serie ist also durchaus vergleichbar mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst.

Unsolved Mysteries ist auch ähnlich alt. Die Serie existiert bereits seit 1987 und kommt alle paar Jahre wieder. Seit 2020 produziert Netflix die True-Crime-Serie. In Deutschland sind auch nur die vier neuesten Staffeln abrufbar. Die älteren Folgen und Fälle sind aber auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu sehen.

Im Vergleich zu anderen True-Crime-Dokus sind die Fälle von Unsolved Mysteries sehr abwechslungsreich. Manche Folgen drehen sich um das spurlose Verschwinden von Menschen, andere um Mord und urplötzlich kommt eine Episode über den Mottenmann und Aliens.

Die große Gemeinsamkeit bleibt aber immer das ungelöste Mysterium. Die meisten Folgen werfen mehr und mehr Fragen auf und veranlassen dadurch stärker zum Miträtseln. Wer aber einen klaren Ausgang bevorzugt oder eine Form von Gerechtigkeit für die Opfer und deren Familien sucht, sollte die Doku eher meiden.