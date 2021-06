Das Wochenende wird mysteriös und fantasievoll – perfekt also, um zu Hause Schutz vor der Hitzewelle zu suchen und einen gemütlichen Streaming-Nachmittag oder -Abend zu genießen. Neben einem Fantasy-Klassiker auf Amazon Prime Video erwartet euch auch eine brandneue Mystery-Serie auf Netflix.

Katla

IMDB-Wertung: 8,0

Sie war ein Jahr weg, ehe sie komplett in schwarze Asche gehüllt auf einer Straße in Island wiederauftaucht: Ein Jahr nachdem der Vulkan Katla auf Island ausgebrochen ist, wird das abgelegene Dorf Vik von seltsamen, verstörenden Ereignissen heimgesucht. Menschen kehren wieder; Menschen, die scheinbar in der Asche verschwunden waren. Was genau hier aber passiert ist? Das findet ihr heraus, wenn ihr der ersten isländischen Netflix-Produktion eine Chance gebt.

Streamt die erste Staffel von Katla jetzt auf Netflix.

Élite

IMDB-Wertung: 7,5

Élite geht mit der vierten Staffel auf Netflix weiter: Die gelobte spanische Teenager-Murder-Mystery-Serie handelt von einer privaten Elite-Schule, an der drei nicht ganz so betuchte Teenager aufgenommen werden. Der Clash zwischen den sozialen Ständen führt letztendlich zu einem Mord. Élite glänzt mit originellen Ideen und spannenden Intrigen zwischen den Schülern.

Streamt alle vier Staffeln von Élite jetzt auf Netflix.

Hinter dem Horizont: Das Ende ist nur der Anfang

IMDB-Wertung: 7,0

Amazon Prime Video hat einen Klassiker ins Sortiment aufgenommen, den ihr gesehen haben solltet – ganz besonders, falls ihr Robin Williams oder Fantasy-Filme mögt: Hinter dem Horizont handelt von jenem Reich, das wir nach dem Tod betreten. Chris Nielsen stirbt bei einem Autounfall und kommt in den Himmel. Als er jedoch feststellt, dass seine bereits tote Frau an einem anderen, dunkleren Ort verweilt, reist er durch Himmel und Hölle, um wieder mit ihr vereint zu sein.

Hinter dem Horizont gehört zu den fantasievollsten Filmen über das Leben nach dem Tod, außerdem erwartet euch hier ein Feel-Good-Film, der einfach immer passt.

Streamt Hinter dem Horizont: Das Ende ist nur der Anfang jetzt auf Amazon Prime Video.

Falls ihr zudem Disney+ besitzt, könnt ihr mittlerweile auch die ersten zwei Folgen zur Marvel-Serie Loki schauen. Kritiker und Fans behaupten: Es lohnt sich! Loki wartet bis zum Ende der Miniserie jeden Mittwoch mit einer neuen Folge auf.