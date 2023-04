Die kommende Netflix-Serie Cleopatra bringt dem Streaming-Service bereits vor Release mächtig Ärger ein. In Ägypten sorgt die Besetzung der Hauptfigur für lautstarke Proteste und manche fordern sogar eine landesweite Sperre.

Netflix arbeitet an der Doku-Drama-Serie Queen Cleopatra. Für die Hauptrolle der legendären ägyptischen Herrscherin hat der Streaming-Dienst die Schwarze Schauspielerin Adele James verpflichtet – doch dies sorgt in Ägypten für einen Aufschrei. Kritiker behaupten dort, dass Kleopatra nachweislich Weiß gewesen wäre und ein Anwalt fordert sogar, Netflix als Reaktion in Ägypten komplett sperren zu lassen.

Queen Cleopatra: Netflix-Casting sorgt in Ägypten für Skandal

Laut einem Bericht von Variety hat die Besetzung von Adele James als Kleopatra in Ägypten wegen ihrer Hautfarbe lautstarke Proteste nach sich gezogen. James sei als Person of Color nicht dafür geeignet, die Herrscherin zu verkörpern. Unter anderem empörte sich mit Zahi Hawass ein bekannter Ägyptologe über das Casting und bezeichnete es als falsch. Die Herrscherin sei griechischer Abstammung und deswegen Weiß, nicht Schwarz gewesen. (Quelle: Variety)

Tatsächlich ist die Herkunft von Kleopatra historisch nicht zu 100 Prozent nachgewiesen – als ihr Vater wird zwar gemeinhin der griechisch-stämmige König Ptolemaios XII. angesehen, doch mütterlicherseits ist ihre Abstammung nicht bewiesen. Ob Kleopatra möglicherweise eine Person of Color gewesen sein könnte, lässt sich somit nicht eindeutig be- oder widerlegen.

Schaut euch hier den Trailer zu Queen Cleopatra an:

Heftige Proteste gegen kommende Netflix-Serie

Die Diskussion rund um das Casting von James hat auf Twitter hohe Wellen geschlagen. Die Schauspielerin musste bereits rassistische Anfeindungen blockieren und empfiehlt Zuschauern, die Probleme mit ihrer Besetzung haben, die Serie einfach nicht zu schauen. (Quelle: Twitter)

Ob Netflix in Ägypten wegen der Serie Queen Cleopatra, die am 10. Mai 2023 erscheinen wird, tatsächlich eine landesweite Sperre oder sonstige schwere Konsequenzen fürchten muss, bleibt trotz der heftigen Online-Kritik abzuwarten.

