AVM hat eine neue Fritzbox vorgestellt, die mit dem modernen Standard Wi-Fi 6 umgehen kann. Rekorde wird die Fritzbox 7510 zwar nicht brechen, doch sie ist günstiger als viele andere Modelle des Herstellers. Fünf Jahre Garantie gibt es dazu.

Fritzbox 7510: Neuer AVM-Router mit Wi-Fi 6

Der Berliner Hersteller AVM hat eine neue Fritzbox angekündigt, die trotz eines vergleichsweise geringen Preises schon auf den zukunftssicheren Standard Wi-Fi 6 setzt. So kann im WLAN nicht nur insgesamt schneller gesurft werden, sondern auch die Latenzen verringern sich. Voraussetzung ist hier allerdings, dass die verbundenen Geräte wie Smartphones, Notebooks oder Fernseher den Standard ebenfalls verstehen. Ein Mischbetrieb ist zwar möglich, aber die Vorteile dann eben nicht überall vorhanden.

Die Fritzbox 7510 unterstützt im Bereich von 2,4 GHz eine maximale Übertragungsrate von 600 Megabit in der Sekunde (Quelle: AVM). Ein einziger Gigabit-LAN-Anschluss steht ebenfalls bereit, falls nicht oder nicht ausschließlich auf WLAN gesetzt werden soll. An eine DECT-Basis für Telefonie hat der Hersteller ebenfalls gedacht. Im Standby soll sich die neue Fritzbox 7510 laut AVM mit 6 Watt begnügen.

An der Fritzbox steht ein USB-Anschluss bereit, um dort zum Beispiel einen Drucker oder ein Speichermedium anschließen zu können. Es handelt sich um einen nicht ganz so schnellen USB-2.0-Port. Für Software-Updates wird der Anschluss nicht benötigt, denn diese kommen auch so automatisch auf den WLAN-Router. Neben FritzOS als Router-Betriebssystem stehen noch verschiedene Apps für Smartphones und Tablets bereit.

AVM: Fritzbox 7510 kostet 129 Euro

AVM möchte die Fritzbox 7510 „in Kürze“ mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129 Euro in den Handel geben. Für eine neue Fritzbox mit Wi-Fi 6 ist das ziemlich wenig. Darüber hinaus wird eine Garantie über fünf Jahre abgegeben.