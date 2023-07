Google meint es wirklich ernst, wenn es um die Weiterentwicklung für Apps geht, die nicht nur auf Smartphones laufen sollen. Jetzt, da das Unternehmen selbst wieder ein Tablet und erstmals auch ein Falt-Smartphone anbietet, sollen die Entwickler ihre Apps dazu anpassen. Der Schritt ist schon lange überfällig.

Immer mehr Android-Hersteller stellen Smartphones und Tablets vor, die von dem traditionellen Formfaktor abweichen. Falt-Handys und teilweise riesige Android-Tablets sind so unterschiedlich wie noch nie, doch passende Apps dafür findet man immer noch selten. Genau das will Google ändern. Die eigenen Apps hat Google für das Pixel Tablet und Fold schon angepasst, jetzt sollen die Entwickler folgen. Deswegen gibt es einen neuen App-Store im Google Play Store (Quelle: Google).

Folgende Änderungen werden umgesetzt:

So sieht die Split-Screen-Suche im neuen App-Store für Android-Geräte mit großem Display aus. (Bildquelle: Google)

Neuer App-Store schon lange überfällig

Im Endeffekt optimiert Google den Play Store mit dem neuen App-Store für Geräte mit großen Displays so, wie es schon hätte lange gemacht werden müssen. Denn schon vor dem Pixel Tablet und Fold gab es Falt-Handys und Tablets, die mit einem für Smartphones optimierten Play Store leben mussten. In den kommenden Wochen werden die Änderungen laut Google eingeführt, wenn ihr den Play Store mit einem entsprechenden Gerät betretet. Zusätzlich installieren müsst ihr den neuen App-Store also nicht.

