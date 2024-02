Neues Huawei-Betriebssystem besitzt einen riesigen Vorteil

Huawei hat sich im Bereich der Hardware so gut es geht von US-Technologien getrennt und kann mittlerweile wieder auf den eigenen Chip und ein chinesisches 5G-Modem zugreifen. Jetzt soll genau diese Unabhängigkeit auch bei der Software geschafft werden. Dazu setzt Huawei auf ein neues Grundgerüst, welches große Vorteile bieten soll.

Huawei Facts

HarmonyOS Next soll deutlich effizienter arbeiten

Mit Harmony OS hat Huawei bereits gezeigt, wie schnell und effizient Smartphones auf Basis von Android laufen können. Dabei nutzt Huawei als Grundlage immer noch US-Technologien und möchte sich zukünftig davon komplett trennen. Deswegen wurde mit HarmonyOS Next ein neues Betriebssystem angekündigt, das komplett auf Android als Grundlage verzichtet. Dafür hat Huawei sogar einen eigenen Kernel entwickelt. Im Vergleich zu dem sonst genutzten Linux- oder Unix-Kernel soll die Lösung von Huawei dreimal effizienter arbeiten (Quelle: HuaweiCentral).

Anzeige

Dabei unterstreicht Huawei noch einmal, dass es sich dabei nicht um eine neue Oberfläche für Android handelt, sondern um eine komplette Eigenentwicklung. Damit hat das chinesische Unternehmen die Kontrolle über die Software und kann diese perfekt an die Smartphones anpassen. Durch die eigene Grundlage sollen die Endgeräte absolut flüssig laufen.

Huawei hat zudem angekündigt, dass das neue HarmonyOS Next KI-Features möglich macht, die nicht nur den Funktionsumfang erweitern, sondern auch die Sicherheit erhöhen sollen. Mit der Künstlichen Intelligenz sollen nämlich auch Probleme und Schwachstellen im System schneller gefunden werden. Huawei springt also auch auf den KI-Zug auf.

Anzeige

Dieses Smartphone war für Huawei der Durchbruch nach dem US-Bann:

Teaser zum Huawei Mate 60 Pro

HarmonyOS Next wohl nur für China

Huawei hat noch nicht einmal HarmonyOS auf seine Smartphones in Deutschland gebracht, deswegen ist davon auszugehen, dass das neue HarmonyOS Next auch in erster Linie in China zum Einsatz kommt. Dort konnte Huawei schon viele Unternehmen und Entwickler für sich gewinnen und will bis zum Ende des Jahres 5.000 native Apps für das neue Betriebssystem anbieten. Auf lange Sicht sollen es 500.000 Apps werden, die nur für HarmonyOS Next entwickelt wurden.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.