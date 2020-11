Altbackenes Design, in die Jahre gekommene Hardware: Apple behandelt das iPad mini recht stiefmütterlich – zumindest von außen betrachtet. Ein Insider will jetzt aber erfahren haben, was Cupertino beim Mini-Tablet plant. Die Neuauflage könnte Träume wahr werden lassen.

Mit dem Launch des neuen iPad Air 4 hat Apple sein Tablet-Angebot aufgeräumt und zugänglicher gemacht. Speerspitze bilden die teuren Pro-Modelle, der günstige Einstieg erfolgt über das reguläre iPad der 8. Generation. Die goldene Mitte belegt wiederum das neue iPad Air. Und wo bleibt das iPad mini? Apples Kompakt-Tablet fühlt sich jetzt wie ein Sonderling im Line-up an. Dabei soll es aber nicht bleiben.

iPad mini 6 mit neuer Hardware und frischem Design

Laut Insider „0-0-0“ auf Twitter hat sich Apple für das iPad mini 6 einiges vorgenommen. So soll derzeit ein Prototyp getestet werden, der auf ein 8,5 Zoll in der Diagonale messendes Liquid-Retina-Display setzt. Damit würde der Bildschirm leicht anwachsen, denn das aktuelle iPad mini kommt auf ein 7,9-Zoll-Display. Im Inneren kommt angeblich der A14-Prozessor zum Einsatz, dem insgesamt 4 GB RAM zur Seite stehen. Für ausreichend Performance sollte also gesorgt sein. Ein USB-C-Anschluss ist genauso an Bord wie der Support für den Apple Pencil 2. Bei den Kameras und Lautsprechern soll das iPad mini 6 mit dem iPad Air 4 gleichziehen. Das Tablet wird dem Vernehmen nach von gleich von zwei Akkus befeuert, die derzeit aber wohl noch Probleme bereiten.

Ein neue Optik ist ebenfalls mit von der Partie. Das neue iPad mini soll insgesamt „boxiger“ wirken, heißt es. Was das genau bedeutet, erläutert der Insider zwar nicht. Es dürfte aber auf der Hand liegen, dass sich Apple am Design des aktuellen iPad Pro/Air orientiert. Der kolportierten Ausstattung nach zu urteilen wird das iPad mini 6 quasi eine Mini-Variante des iPad Air 4. Dazu passt auch, dass das neue iPad mini Touch ID statt Face ID erhalten soll, genauso wie das Air 4 wohl im Powerbutton.

Wann erscheint Apples Mini-Tablet?

Mit dieser Ausstattung und diesem Design würde Apple die Träume vieler Tablet-Fans erfüllen. Ein iPad mini 6, das technisch auf dem neuesten Stand ist und mit einer modernen Optik glänzt – das wünschen sich viele Besitzer des aktuellen iPad mini. Unklar ist derzeit allerdings noch, wann das neue iPad mini 6 erscheinen und was das Tablet dann kosten soll.