Ab der kommenden Spielzeit liegen die TV-Rechte für die NFL-Übertragungen in Deutschland bei RTL. Der Sender legt noch vor dem Saison-Start los und zeigt erstmals den NFL Draft im deutschen Free-TV. Einschalten könnt ihr heute Nacht bei Nitro im Free-TV und über RTL+ im Stream.

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

RTL wird die komplette Draft-Veranstaltung mit drei Events vom 28. bis 29. April zeigen. Die Drafts werden vom frisch zusammengestellten Experten-Team Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Jan Stecker und Alex von Kuczowski kommentiert. Den ersten Draft-Tag könnt ihr im Free-TV und ohne RTL-Plus-Abo ab 00:30 Uhr beim Sender Nitro ansehen.

NFL Draft 2023 bei RTL & Nitro: Zeiten und Sender

Die weiteren Draft-Runden in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag gibt es exklusiv im Live-Stream über RTL+. Ein Abonnement beim Streaming-Dienst wird für die Übertragung im Browser nicht vorausgesetzt. Lediglich wer über die App auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV einschalten will, benötigt dann einen kostenpflichtigen Premium-Zugang- Football-Fans können den Premium-Dienst nach der ersten Anmeldung gratis testen.

Bei den jährlichen Drafts werden die talentiertesten College-Spieler von den NFL-Teams „gepickt“. Ihr könnt also live dabei sein, wenn die Superstars von morgen ihren ersten NFL-Verein zugewiesen bekommen. Die Termine für die Draft-Runden:

Nacht von Donnerstag, 27. April auf Freitag, 28. April , ab 0:30 Uhr nachts (mit TV-Übertragung)

, ab 0:30 Uhr nachts (mit TV-Übertragung) Nacht von Freitag, 28. April auf Samstag, 29. April : ab 0:30 Uhr, Runde 2 & 3

: ab 0:30 Uhr, Runde 2 & 3 Samstag, 29. April: ab 18:00 Uhr, Runden 4 bis 7

Die Draft-Übertragungen gibt es auch kostenlos im Live-Stream im Browser über rtlplus.de. Wer per App einschalten will, benötigt ein RTL-Plus-Abonnement, das man kostenlos testen kann. Der 88. NFL-Draft findet 2023 in Kansas City (Missouri) statt, der Heimat der aktuellen Super-Bowl-Champions.

NFL Draft 2023: Die Reihenfolge

Rund 3.000 Talente haben Hoffnungen auf eine NFL-Karriere. Nur ein Zehntel davon wird aber beim Draft berücksichtigt. Um eine Chancen-Gleichheit zu bewahren und damit nicht dauerhaft die gleichen Teams um die Trophäe spielen, wie etwa aktuell in der Fußball-Welt, dürfen nicht die reichsten und erfolgreichsten Teams die potentiell stärksten Teams wählen. Stattdessen richtet sich die Draft-Reihenfolge aufsteigend nach den Ergebnissen der letzten NFL-Spielzeit. Die Teams, die am schwächsten abgeschnitten haben, dürfen also als erstes ihre gewünschten Talente auswählen. So sieht die Reihenfolge in Runde 1 aus:

Carolina Panthers

Houston Texans

Arizona Cardinals

Indianapolis Colts

Seattle Seahawks

Detroit Lions

Las Vegas Raiders

Atlanta Falcons

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

Tennessee Titans

Houston Texans

New York Jets

New England Patriots

Green Bay Packers

Washington Commanders

Pittsburgh Steelers

Detroit Lions

Tampa Bay Buccaneers

Seattle Seahawks

Los Angeles Chargers

Baltimore Ravens

Minnesota Vikings

Jacksonville Jaguars

New York Giants

Dallas Cowboys

Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

New Orleans Saints

Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs

Die Miami Dolphins dürfen in der ersten und dritten Runde nicht mitmachen, da sie mit Tom Brady und Sean Payton Verhandlungen geführt haben, obwohl beide Akteure noch bei anderen Teams unter Vertrag standen. Die Teams können mit den Drafts auch handeln. Die Carolina Panthers haben etwa den ersten Pick teuer bezahlt und dafür den 9. und den Zweitrunden-Pick für dieses Jahr sowie die Erstrundenwahl 2024 und Zweitrundenwahl 2025 an die Chicago Bears abgegeben. Zusätzlich gab es den Wide-Receiver D.J. Moore im Tausch-Paket.

In der Nacht von Donnerstag, den 27. April auf den Freitag könnt ihr beim NFL-Draft 2023 bei Nitro und RTL+ online einschalten.

