Fans der besten Eishockey-Liga der Welt in Deutschland müssen sich zur Saison 2021 umstellen. So gibt es ab sofort die Spiele der NHL bei Sky zu sehen. GIGA erklärt, wie ihr die Eishockey-Highlights in diesem Jahr in Deutschland verfolgen könnt.

Sky wird nicht alle, sondern nur ausgewählte NHL-Spiele live im TV und Stream zeigen. Falls die Partie der Lieblings-Mannschaft nicht gezeigt wird oder man von NHL-Eishockey nicht genug bekommen kann, gibt es im hauseigenen Streaming-Dienst über NHL.tv die Übertragungen aller weiteren Spiele im Live-Stream. Für die Übertragungen bei Sky benötigt ihr das Sportpaket oder bucht das Sky-Sport-Ticket. Hiermit könnt ihr dank Sky Go die NHL-Spiele im Stream online verfolgen.

Sky hält die Rechte bis einschließlich zur Saison 2024/25. Bei DAZN gibt es ab dieser Spielzeit keine NHL-Spiele mehr. Im Free-TV gibt es aktuell ebenfalls keine Übertragungen.

NHL bei Sky Sport im TV und Stream

Bei Sky seht ihr rund 300 Spiele pro Saison live, viele davon exklusiv. Dazu gehören neben vielen Partien der regulären Saison auch die Stanley-Cup-Play-Offs, das „NHL Winter Classic“, das beliebte „NHL All Star Game“ und natürlich die Final-Spiele um die Stanley-Cup-Trophäe. Die Kosten für das Sportpaket liegen aktuell bei 17,50 Euro im Monat. Neben den NHL-Spielen seht ihr hiermit auch Live-Fußball der „Premier League“ und vom „DFB-Pokal“, die Formel-1-Rennen, die Handball-Bundesliga und viele weitere Sport-Events exklusiv.

Die stärkste Liga der Welt: Eishockey in der NHL

Welche Übertragungen anstehen, seht ihr auf der Übersichtsseite des Pay-TV-Senders. Ihr könnt alle Übertragungen mit dem Sky-Q-Receiver auf dem Fernsehgerät empfangen. Mit der Sky-Go-App seht ihr die NHL-Season 2021/22 zudem per Live-Stream. Falls ihr kein mehrmonatiges Pay-TV-Abo abschließen wollt, könnt ihr alle Begegnungen aus dem Sky-Programm auch mit dem Sky-Ticket streamen. Das Ticket kann monatlich gekündigt werden. Alle Übertragungen bei Sky sind mit dem englischen Original-Kommentar zu hören. Einige Highlight-Partien, darunter viele Sonntagspiele sowie die Playoffs um den Stanley-Cup werden zudem mit deutschem Kommentar versehen.

NHL 2021/22 im Live-Stream bei NHL.tv

Wer noch mehr Live-Eishockey aus der NHL sehen will, kann das Abo bei NHL.tv buchen. Für einmalig 99,99 US-Dollar bekommt ihr den Season-Pass für alle Spiele der Saison 2021/22. Falls ihr euch monatlich entscheiden wollt, ob ihr NHL live sehen wollt oder nicht, bucht ihr den „Monthly Pass“ für 14,99 US-Dollar im Monat. Ihr könnt die Spiele hier sowohl im Browser am PC und Mac als auch mit verschiedenen Apps auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und vielen weiteren Empfangsgeräten ansehen. Beachtet, dass die Spiele, die Spiele aus dem Sky-Programm nicht über NHLtv zu sehen sein werden.

Komplett kostenlos könnt ihr Highlights, Zusammenfassungen und spannende Spiel-Szenen im offiziellen YouTube-Account der NHL ansehen. Ihr benötigt keinen Account und bekommt ihr täglich neues Material mit Aktionen der besten Eishockey-Spieler der Welt präsentiert.