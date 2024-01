Nie wieder E-Mails schreiben: Google bringt Gmail ganz neue Tricks bei

Das Schreiben von E-Mails soll deutlich einfacher werden: Google arbeitet an einer Gmail-Funktion für Android, bei der Nutzer einer KI nur noch Stichworte sagen müssen. Die E-Mail wird dann komplett von der KI verfasst – und das ganz ohne Tippen.

Gmail (Google Mail) Facts

Gmail: KI schreibt E-Mails für Android-Nutzer

Google will die bestehende Funktion „Help Me Write“ unter Android deutlich erweitern, um das Schreiben von E-Mails in Gmail zu vereinfachen. Nutzer müssen Texte nicht mehr selbst verfassen, sondern kommunizieren per Spracheingabe mit einer KI. Dieser werden lediglich Stichworte vorgegeben – den Rest übernimmt Gmail von selbst.

Anzeige

Die KI-Neuerung soll dabei mehr als nur eine Spracherkennung bieten. Während herkömmliche sprachbasierte Tools lediglich Wörter in Text umwandeln, geht Gmail einen Schritt weiter. Die KI soll gesprochene Anweisungen verstehen, interpretieren und selbstständig E-Mail-Texte generieren. So spart der Nutzer im besten Fall nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

Die Funktion erinnert an die „magischen Textvorschläge“, die Google seit einigen Monaten auch außerhalb der USA anbietet. Hier werden Textnachrichten von einer KI analysiert, die dann eine passende Antwort liefert. Der Nutzer kann sogar zwischen verschiedenen Textstilen wählen, um einen möglichst passenden Ton zu treffen.

Anzeige

Mehr zu Google neuesten KI-Features seht im Video:

Für Pixel-Geräte: Googles Feature-Drop vom Dezember 2023 vorgestellt

Gmail: Neue E-Mail-KI noch nicht offiziell vorgestellt

Dass Google an einer E-Mail-KI arbeitet, hat der Konzern noch nicht offiziell bestätigt. Einem Nutzer ist es aber bereits gelungen, die versteckte Funktion in der Android-App zu aktivieren (Quelle: TheSpAndroid).

Anzeige

Wann Google die Gmail-Funktion für alle Nutzer freischalten wird, ist noch nicht bekannt. Offiziell ist „Help Me Write“ nur in den USA und dort auch nur für Nutzer der Google Workspace Labs in englischer Sprache verfügbar.