OnePlus hat kürzlich sein neues High-End-Smartphone in China vorgestellt, das in absehbarer Zeit auch den Weg nach Deutschland finden soll. Mit dem OnePlus Nord 2T kündigt sich aber schon ein Mittelklasse-Smartphone an, das direkt eine der besten Funktionen des OnePlus 10 Pro übernimmt.

OnePlus Nord 2T lässt sich mit 80 Watt schnell aufladen

OnePlus-Smartphones sind dafür bekannt, schnell aufgeladen werden zu können. Das chinesische Unternehmen hat den Trend früh erkannt und eigene Technologien entwickelt, damit Android-Smartphones schnell und sicher aufgeladen werden können. Mit dem OnePlus 10 Pro hat man die 80-Watt-Schnellladefunktion per Kabel eingeführt. Diese wird dem neuen Top-Smartphone aber nicht lange exklusiv erhalten bleiben. Das OnePlus Nord 2T wird sie auch übernehmen (Quelle: Digit).

Grundsätzlich wird das OnePlus Nord 2T im Vergleich zum OnePlus Nord 2 eher ein kleines Upgrade. Verbesserungen wird es aber trotzdem geben, darunter eben die 80-Watt-Schnellladefunktion des OnePlus 10 Pro. Damit wird der 4.500-mAh-Akku in kürzester Zeit voll aufgeladen sein. Das Netzteil soll sich sogar noch im Lieferumfang befinden. Ansonsten soll es mit dem MediaTek Dimensity 1300 einen aktuelleren Prozessor geben. Wir können also mit etwas mehr Leistung rechnen.

Ansonsten bleibt es bei der bewehrten Ausstattung mit dem 6,43-Zoll-90-Hz-Display. Hier hätte OnePlus unserer Meinung nach auf ein 120-Hz-Display aufrüsten müssen. Bei einem erwarteten Preis von 400 Euro erwartet man mittlerweile etwas mehr. Bei der Kamera und der weiteren Ausstattung soll sich auch nicht so viel tun. Deswegen ist es ja auch ein T-Modell und keine komplett neue Generation. Es wurde nur an einigen kleinen Stellen geschraubt. Erwartet wird die Präsentation zunächst in Indien im Februar. Der Vorgänger wird aktuell bei Amazon sehr günstig verkauft (bei Amazon anschauen).

OnePlus 10 Pro kommt bald zu uns

Wer etwas mehr erwartet, wird bald zum OnePlus 10 Pro greifen können. Das soll in absehbarer Zeit auch nach Deutschland kommen. Es gibt keine günstigere Version als OnePlus 10 mehr.