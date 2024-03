Pixel-Fans müssen stark sein: Google-Handys droht Preisexplosion

Google hat das Pixel 8 und Pixel 8 Pro bereits vor einiger Zeit auf den Markt gebracht. Schon bei den beiden Smartphones sind die Preise ziemlich in die Höhe geschossen. Wer sparen will, greift da lieber zum günstigeren Modell. Beim Pixel 8a soll der Preis aber ebenfalls massiv zulegen und könnte zu so einem echten Problem werden. Google hat nämlich eine bessere Alternative im Angebot, die jetzt schon günstiger ist.

Google Pixel 8a soll deutlich teurer werden

Google-Smartphones waren vor zwei Generationen im Hinblick auf die Ausstattung noch richtig günstig. Seit der Pixel-8-Generation hat sich das aber plötzlich geändert. Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro (Test) haben preislich deutlich zulegt. Genau das droht laut WinFuture jetzt auch dem Pixel 8a. Dieses soll zum Marktstart bei 570 Euro starten. Dafür sollt ihr die Version mit 128 GB internem Speicher bekommen. Mit 256 GB soll der Preis bei 630 Euro liegen. Das Pixel 7a hat gerade einmal knapp über 500 Euro gekostet.

Wenn ihr euch den Preisvergleich zum Pixel 8 anschaut, dann werdet ihr schnell feststellen, dass es das Handy bei einigen Händlern jetzt schon für unter 570 Euro gibt (bei Alza anschauen). Bis zum Marktstart in einigen Monaten dürfte das Google-Handy vermutlich schon an der 500-Euro-Preisgrenze kratzen. Das Pixel 8a wäre damit schon zum Marktstart teurer als das besser ausgestattete Pixel 8. Das ist aber der Preis, den man zahlen muss, wenn man die Smartphones mit so einem Abstand auf den Markt bringt.

Im Video stellen wir euch das Pixel 7a von Google vor:

Wann erscheint das Pixel 8a?

Google hat das Pixel 7a im Mai 2023 zusammen mit dem Pixel Fold vorgestellt. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass Google das Pixel 8a etwa auch in diesem Zeitraum im Jahr 2024 enthüllt. Einen konkreten Termin gibt es bisher aber noch nicht. In wenigen Wochen werdet ihr erfahren, ob der Preis für das Handy wirklich so hoch ausfällt. In der Zwischenzeit dürfte das Pixel 8 weiter im Preis fallen. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

