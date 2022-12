(Bildquelle: The Pokémon Company)

Seit 25 Jahren ist Ash Ketchum unterwegs, um seine Träume zu erfüllen. Kürzlich wurde er endlich Meister, doch in all den ganzen Jahren ist er ein Kind beziehungsweise ein Teenager geblieben. Ein Fan zeigt jetzt, wie er als Erwachsener aussehen könnte.

Pokémon Facts

Pokémon: So könnte und müsste Ash heutzutage eigentlich aussehen

Seit 1997 ist er mit Pikachu und zahlreichen anderen Taschenmonstern unterwegs, kürzlich wurde er Meister. Aber zu keinem Zeitpunkt sah Ash älter aus als etwa 13 oder 14 Jahre. Jeder wird sich mindestens schon einmal gefragt haben, wie er denn als Erwachsener aussehen würde und nun, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wird das gezeigt – zwar nicht offiziell, aber immerhin.

Twitter-User Liam hat sich hingesetzt und Ash gezeichnet. Dieser hat in dem Projekt ordentlich an Größe gewonnen und trägt ein lässiges Outfit, seine Mütze hat außerdem eine dezente Farbe erhalten. Mit auf dem Bild befindet sich das Pokémon Lextremo, das von Ash in den Kampf geschickt wird.

So könnte Ash als Erwachsener aussehen:

Die Zeichnungen sind dabei stilistisch so nah an der Originalserie, dass es offenbar zu einigen Verwechslungen gekommen ist und die Fan-Art mehrfach für bare Münze genommen wurde. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass Ash, nachdem er nun Meister wurde, auch im offiziellen Anime einen Wachstumsschub bekommt. Wenn ja, dann nimmt man sich hoffentlich ein Beispiel an diesem tollen Design.

Die neuesten Folgen wurden noch nicht im Fernsehen gezeigt. Jetzt heißt es also erst einmal abwarten.

Pokémon Karmesin und Purpur: Nicht alle Fans sind glücklich

Kürzlich erschienen mit Karmesin und Purpur auch die neuesten Pokémon-Spiele, die nicht nur eine offene Welt, sondern auch eine frische Generation voller neuer Taschenmonster bieten.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen:

Pokémon Karmesin & Purpur: Willkommen in der Paldea-Region!

Zwar verkauft sich das Spiel extrem gut, allerdings sind einige Fans unzufrieden, weil das Spiel zahlreiche Bugs und Performance-Probleme aufweist. Nintendo hat sich inzwischen dafür entschuldigt und gestern das erste große Update veröffentlicht, das erste Fehler beheben soll.