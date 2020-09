Bildquelle: Nintendo / BONES INC.

Die zweite Erweiterung zu Pokémon Schwert & Schild steht in den Startlöchern. Nintendo gab nun bekannt, wann genau Die Schneelande der Krone erscheint. Zusätzlich veröffentlichte das Unternehmen ein neues Musikvideo und rührt die Fans damit zu Tränen.

Pokémon Schwert & Schild: Wann erscheint der DLC?

Nachdem die Fans mit der Länge der ersten Erweiterung Die Insel der Rüstung alles andere als zufrieden waren, wurde nun bekannt gegeben, wann die Zweite erscheint. Die Schneelande der Krone steht den „Pokémon Schwert & Schild„-Spielern ab dem 22. Oktober 2020 zur Verfügung.

Die Erweiterung führt euch an einen neuen verschneiten Ort im Spiel, an dem ihr neue Pokémon-Formen wie Laschoking entdecken könnt. Die Schneelande der Krone ermöglicht es euch außerdem, jedes legendäre Pokémon, das in den vergangenen Spielen aufgetaucht ist, einzufangen und euch mit anderen Trainern zusammenzutun, die ihr bereits kennengelernt habt.

Ab heute könnt ihr euch zusätzlich besondere Pikachus mit dekorativen Kopfbedeckungen sichern. Das erste erhaltet ihr mit dem Passwort „P1KACHUGET“.

Ein neues Musikvideo

Nach der Bekanntgabe des Release-Termins von Die Insel der Rüstung veröffentlichte Nintendo ein neues Musikvideo. Bei den Fans sorgte der Song Acacia der japanischen Band Bump of Chicken für emotionale Momente, wie sich aus den Kommentaren herauslesen lässt.

Während die Band über die liebevolle Beziehung zwischen Trainern und ihren Pokémon singt, sieht man verschiedene Trainer auf ihrer Reise zusammen mit ihren liebenswerten Pokémon – darunter auch Pikachu und Evoli.

