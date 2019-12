Pokémon Schwert & Schild: Löst diese Codes für kostenlose Pokébälle ein

Game Freak ist in Weihnachtsstimmung und beschenkt Fans von Pokémon Schwert und Schild mit vier neuen Codes für kostenlose Pokébälle.

Die Feiertage stehen vor der Tür und etliche Spiele starten Festtags-Events wie Fortnites-Winterfest oder Red Dead-Onlines Weihnachten. Nun hält der Ball Guy von Pokémon Schwert und Schild vier Codes für euch bereit und verschenkt insgesamt 19 Pokébälle. Die Codes einlösen, könnt ihr bis zum 15. und 30. Januar 2020.

Der Ball Guy, das Pokéball Maskottchen aus Schwert und Schild, machte einen kleinen Abstecher auf Pokémons offiziellen Twitter-Account und überreichte den Trainern vier Codes, die neun unterschiedliche Pokébälle und zehn Luxuriöse Pokébälle enthalten.

Poké Balls are just full of surprises, don’t you think? pic.twitter.com/SGe3q7m5ek

— Ball Guy (@Pokemon) December 19, 2019