Apple sieht sich gezwungen, die Preise hierzulande anzupassen – still und leise. Betroffen sind die Kundinnen und Kunden, die ihren iPhone-Akku außerhalb der Garantiezeit tauschen wollen. Bei bestimmten Modellen wird's jetzt ein ganzes Stück teuer.

Akkus sind bekanntlich Verschleißteile, die mit der Zeit und jedem Ladezyklus immer mehr an Leistung verlieren, auch beim iPhone ist dies so. Schon nach wenigen Jahren steht so ein potentieller Tausch der Batterie an. Kostenlos ist der bei Apple aber nur innerhalb der einjährigen Garantiezeit oder aber wenn man sich für den erweiterten und kostenpflichtigen Hardware-Schutz mit AppleCare+ entschieden hat. Im Normalfall muss man also zahlen.

Apple verlangt mehr für den iPhone-Akkutausch

Je nach iPhone-Modell kostete dies zuletzt 75 Euro oder 55 Euro. Für die höhere Preisstufe kommt es nun zu einer Preisanpassung. Apple verlangt ab sofort nicht mehr 75 Euro, sondern will fortan 87,09 Euro von den Kundinnen und Kunde haben (Quelle: Apple). Macht unterm Strich eine Preiserhöhung von 12,09 Euro (circa 16 Prozent). Spezielle Gründe für diese Erhöhung werden nicht genannt, darüber kann also nur spekuliert werden.

Der Akkutausch in der kleineren Preisstufe (55 Euro) bleibt übrigens unverändert, hier hat Apple die Preise noch nicht angepasst. Aktuell gelten damit folgende Konditionen:

Akkutausch für 87,09 Euro: Phone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini

Restliche Reparaturpreise noch nicht gestiegen

Alle weiteren Servicepauschalen bleiben übrigens unverändert und werden nicht im Preis erhöht. Wer zum Beispiel das Display seines iPhone 12 außerhalb der Garantiezeit tauschen muss, der zahlt nach wie vor 311,10 Euro. Wird oder muss das ganze Gerät getauscht werden, verlangt Apple 476,90 Euro. Happig, aber immer noch günstiger als ein Neukauf.