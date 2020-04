In Dreams scheint so gut wie alles möglich zu sein und Nutzer die ein Händchen dafür haben erstellen mit dem Titel bereits umfangreiche Spiele und Welten. So zum Beispiel YouTuber Bad Robo, der ganze Wälder und Flüsse erschuf, bei denen man sich fragt, ob sie virtuell oder real sind.

Beim PS4-Exklusivtitel Dreams kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und damit eigene Spiele, Orte und Naturspektakel erstellen. Manche Endprodukte sind sogar so gut, dass sich Unternehmen wie Nintendo einschalten und von Urheberrechten sprechen.

Das wird bei YouTuber Bad Robo vermutlich nicht der Fall sein, doch seine Werke sehen so real aus, dass man sich so fühlt, als wäre man selbst vor Ort.

Auf jeden Fall ein Kandidat für diese Bilderstrecke.

Bilderstrecke starten (22 Bilder) Dreams: Die besten und schönsten Kreationen der Community

Wälder und Flüsse so weit das Auge reicht

YouTuber Bad Robo veröffentlichte mehrere Videos. Eins führt den Zuschauer zum Beispiel an einem regnerischen Tag durch den Wald, ein anderes an einem rauschenden Fluss vorbei.

Dank der Liebe zu den Details wie verschiedene Untergründe, Blätter, Bäume mit Zweigen, fließendes Wasser, Gewitterstürme und verschiedene Lichtverhältnisse, wirkt es fast so, als hätte der Macher seine Spaziergänge auf Video festgehalten. Gut eingesetzte Geräusche und Soundeffekte runden das Ganze ab.

Was sagt ihr zu den Videos? Habt ihr auch schon mit Dreams gearbeitet? Erzählt uns von euren Erfahrungen oder von Werken, die euch begeistern konnten. Nutzt dazu sehr gerne unsere Kommentarbox.