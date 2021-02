Sony bringt ihre „Play at Home“-Initiative zurück und will in den nächsten vier Monaten insgesamt vier Gratis-Spiele an PlayStation-4- und PlayStation-5-Spieler rausgeben. Zum Start gibt es auch noch ein Extra für Anime-Fans.

Im April 2020 startete Sony die „Play at Home“-Initiative, um Spielern während des Lockdown die Zeit zu Hause ein wenig unterhaltsamer zu gestalten. Damals bekamen PS4-Spieler Knack 2 und Journey umsonst. Das Angebot kehrt nun zurück und von März bis Juni soll es jeden Monat ein kostenloses Spiel geben.

Das erste Spiel wurde im PlayStation-Blog bereits bekannt gegeben. Den Anfang macht das Action-Adventure Ratchet & Clank, der PlayStation-Klassiker von 2020 wurde von Entwickler Insomniac Games im Jahr 2016 mit einem Remake zurück auf die PS4 geholt. Das Spiel bekommt ihr ab dem 2. März 2021 (05:00 Uhr) im PlayStation Store kostenlos herunterladen. Dafür habt ihr bis zum 1. April 2021 (05:00 Uhr) Zeit. Mit Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint im Juni 2021 bereits die Fortsetzung exklusiv für PS5.

Die drei verbleibenden Spiele sind noch nicht bekannt, Sony kündigte mehr Informationen für die kommenden Wochen an. Wer PS-Plus-Mitglied ist, könnte Ratchet & Clank allerdings bereits sein eigen nennen, das Spiel war im März 2018 bereits Teil des Lineups. Das Spiel ist dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar.

Extra für Anime-Fans

Das Sony nicht nur im Gaming-Bereich aktiv ist, können sie ihrer Community auch ein besonderes Angebot des Anime-Streamingdienstes Funimation (Tochterfirma von Sony Pictures Television) machen. In Deutschland trägt das Angebot den Namen Wakanim. Ab dem 25. März 2021 können PS-Nutzer, die sich einen neu bei Wakanim anmelden, zusätzlich zum 14-tägigen Probeabo weitere 90 Tage dazu bekommen. Wichtig: Wird das Probeabo nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt, geht es automatisch ein kostenpflichtiges Abo mit monatlichen Gebühren über.

In Kürze sollen auch zum Wakanim-Angebot noch weitere Informationen folgen.