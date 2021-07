Die PS5 stellt einen beachtlichen Verkaufsrekord auf, doch für Sony-Chef Jim Ryan ist das Glas trotzdem halb leer: Die Produktionssituation der PlayStation 5 bereitet ihm Sorgen.

Die PlayStation 5 hat im Juli die magische Grenze von 10 Millionen verkauften Exemplaren durchbrochen – und konnte diesen Meilenstein schneller als jede andere Konsole zuvor erreichen. Eigentlich wäre dies ein Grund zum Feiern, aber Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, macht ein zentrales Problem weiterhin zu schaffen.

PS5 erreicht Verkaufsrekord, doch die Produktionsprobleme bleiben

Dass die PS5 bereits acht Monate nach dem Release die 10-Millionen-Marke geknackt hat, ist an und für sich schon eine reife Leistung. Die PlayStation 4 hat diesen Erfolg erst rund einen Monat später erreicht. Besonders beachtlich ist dieser Meilenstein wegen der andauernden Konsolenknappheit, die aufgrund von Verzögerungen in der Produktion seit letztem Jahr viele Gamer zur Weißglut treibt.

Genau diese Situation bedauert Jim Ryan auch. Er sagt, dass Sony noch immer eine Weile davon entfernt sei, die Publikumsnachfrage nach der PS5 zu erfüllen. Zwar arbeiteten Sonys Partner mit Hochdruck an der Produktion, die Chip-Knappheit sei jedoch weiterhin eine große Herausforderung. (Quelle: Reuters)

PS5: Fans müssen weiter warten

Seit dem Release der PlayStation 5 und der Xbox Series X kämpfen sowohl Sony als auch Microsoft mit hartnäckigen Versorgungsengpässen, die zur Konsolenknappheit führen – die riesige Welle an Scalpern und die völlig verkorksten Vorbestellungsphasen waren dabei allerdings ebenfalls wichtige Faktoren. Diese frustrierende Situation wird nach Ryans Anmerkungen also wohl leider noch auf unbestimmte Zeit weiter vorherrschen. Selbst nach 10 Millionen verkauften Exemplare ist die PS5 aktuell nie länger als wenige Minuten auf Lager, bis die Kontingente komplett erschöpft sind.

