PS5-Überraschung: Mit diesem Erfolg hat keiner gerechnet

Ein PS5-Gadget ist offenbar ein echter Kassenschlager. Nach der Ankündigung wurde die PlayStation Portal noch von allen unterschätzt. Doch was ist wirklich dran am Erfolg des Beinah-Handhelds?

Großer Erfolg für unterschätztes PS5-Gadget

Spätestens die Nintendo Switch hat bewiesen, dass Gamer auch unterwegs zocken wollen. Sony führt zu diesem Zweck die PlayStation Portal ins Feld. Das PS5-Gadget ist allerdings kein richtiger Handheld – immerhin braucht ihr immer noch eine Konsole und eine stabile WLAN-Verbindung, um Spiele streamen zu können. Zumindest können Spieler sich jetzt leichter mit öffentlichen Netzwerken verbinden.

Trotz der Einschränkungen entpuppt sich die PS Portal als echter Überraschungserfolg. Das behauptet zumindest das US-Marktforschungsinstitut Circana. Analyst Mat Piscatella verrät hier auf X (früher Twitter), dass die PlayStation Portal in den USA sowohl im Mai als auch im gesamten Jahr 2024 das meistverkaufte Gaming-Zubehör in US-Dollar ist. Zu der Kategorie gehören unter anderem auch Kopfhörer, Headsets und Controller.

Die PlayStation Portal musste zum Release viel Kritik über sich ergehen lassen. Das beweist schon der Pre-Order-Trailer auf YouTube mit mehr als doppelt so vielen Dislikes wie Likes. Auch in den Kommentaren verstehen Spieler nicht, was Sony mit dem Gadget vorhat und verstehen den Nutzen nicht, da das Gadget immer eine stabile WLAN-Verbindung benötigt (Quelle: Trailer auf YouTube). Auch in unserem GIGA-Test waren wir vom Konzept der PlayStation Portal nicht überzeugt.

PlayStation Portal: Es sind noch Fragen offen

Hat Sony jetzt also alle Skeptiker zum Schweigen gebracht? Der Titel des erfolgreichsten Gaming-Zubehörs 2024 kann sich sicherlich sehen lassen. Allerdings gibt es immer noch keine wirklich Verkaufszahlen der PlayStation Portal. Dazu kommt, dass für den Erfolg nicht die verkaufte Stückzahl, sondern der gesamte Verkaufswert in US-Dollar relevant ist. Mit einem Preis von 219 Euro (auf Amazon ansehen) kommt das PS5-Gadget hier also wesentlich schneller auf höhere Summen, als es ein günstigeres Headset oder ein Controller tun würde.

