Riesiges RPG für 0,99 Euro: MMO auf Steam zum Mega-Sparpreis verfügbar

Ein riesiges MMORPG ist auf Steam massiv im Preis reduziert. Dank des Mega-Deals könnt ihr euch Black Desert jetzt für weniger als einen Euro sichern. Für Rollenspiel-Fans ist das Angebot in jedem Fall einen Blick wert.

Black Desert kostet auf Steam nur 0,99 Euro

Aktuell gibt es in Valves Online-Shop die Möglichkeit, das große Open-World-MMO Black Desert für 0,99 Euro abzustauben. Die Rabattaktion läuft noch bis zum 11. Juli 2024 – normalerweise kostet das Spiel auf Steam 9,99 Euro.

Anzeige

Black Desert Pearl Abyss

Ein Monatsabo oder andere Zusatzkosten müssen Spieler nicht befürchten, denn bei Black Desert handelt es sich um ein klassisches Buy-to-Play-Spiel. Spieler können im Shop jedoch Item-Pakete erwerben, die diverse Ausrüstungsgegenstände, Rabattgutscheine und Ingame-Währung beinhalten.

Anzeige

Einen ersten Eindruck vom Gameplay von Black Desert bekommt ihr, wenn ihr einen Blick in den Trailer werft:

Black Desert Online – offizieller Gameplay-Trailer

Für wen lohnt sich ein Blick in Black Desert?

Auf Steam bewerten 76 Prozent aller Spieler Black Desert positiv. Die meisten Fans lieben die schicke Grafik, den umfangreichen Charaktereditor und das knackige und actionlastige Kampfsystem. Die kürzlich abgegeben Reviews fallen allerdings etwas schlechter aus. Hier empfehlen nur 68 Prozent das MMO.

Anzeige

Auf der Suche nach einem neuen RPG? Dann lasst euch diese Rollenspiel-Hits nicht entgehen!

Für Ungeduldige ist Black Desert jedoch nichts. Laut diversen Berichten artet das Spiel des Öfteren in stundenlangen Grinding-Sessions aus. Zudem bietet es nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, um mit anderen Spielern zu interagieren. Es gibt zwar einige PvP-Inhalte, doch wer sich mit Spielern zum Questen zusammentun möchte, wird schnell merken, dass Black Desert eher für Einzelspieler konzipiert wurde.

Wer sich daran nicht stört, bekommt mit Black Desert jedoch ein interessantes MMO geboten, in dem man potenziell Hunderte Stunden verbringen kann. Gut zu wissen: Black Desert wurde in der Vergangenheit auch immer mal wieder komplett kostenlos angeboten. Ob Entwickler Pearl Abyss in nächster Zeit eine derartige Geschenkaktion jedoch wiederholt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.