Einen neuen 4K-TV einfach mieten statt kaufen? Das geht jetzt ganz flexibel: Wer auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit ist, das eigene Heimkino aufzuwerten, sollte sich mal die Deals von Grover genauer ansehen. Wir verraten euch, warum sich das Angebot lohnt.

Grover bietet euch zahlreiche Tech-Produkte zur Miete an und hat ab sofort auch eine große Auswahl von Samsung Home Entertainment-Geräten auf Lager. Dazu zählen unter anderem Premium-Modelle wie OLED- und QLED-Fernseher, LED Smart-TVs, Soundbars oder auch smarte Projektoren, mit denen ihr euer Traum-Heimkino besonders günstig verwirklichen könnt.

Nur bei Grover: Gratismiete auf zweites Samsung-Gerät sichern

Ihr sucht nach einem neuen Sound-Setup für den nächsten Geburtstag, einem größeren TV für das private Fußball-Live-Streaming oder einem mobilen Beamer für die anstehende ESC 2023 Party? Mit den Grover-Mietangeboten sichert ihr euch Samsungs gewohnte Premium-Qualität immer passend zum Anlass samt flexiblen Zahlungsmöglichkeiten.

Das Highlight: Wer jetzt eines der Samsung Home Entertainment-Geräte bei Grover mietet, erhält den ersten Monat (bei 3+ Monaten Mietdauer) für ein zweites Samsung-Produkt kostenlos dazu.

Samsung 4K OLED-TV bei Grover mieten statt kaufen

Zu den Highlights der Angebote zählt zum Beispiel der Samsung 4K (GQ55S95BATXZG) OLED-TV mit 55 Zoll für reduzierte 56,90 Euro (statt 92,90 Euro) pro Monat (Mindestmietdauer 12 Monate). Damit sichert ihr euch einen erstklassigen Fernseher mit kontrastreichem und farbintensivem Bild sowie sattem Schwarz. Dolby Atmos mit OTS und adaptivem Sound+ sorgen gleichzeitig für das passende Audio-Erlebnis in eurem Heimkino.

Weitere Details:

3.840 x 2.160 Auflösung

100 Hz Bildwiederholrate

Ambient Mode+

Multi-View-Mode

4 x HDMI

2 x USB

Tipp: Je nach Länge eurer Wunschmietdauer reduziert oder erhöht sich euer monatlicher Preis bei Grover.

4K-TV zum flexiblen Mietpreis bei Grover

Den Tiefpreis im QLED-Bereich sichert ihr euch alternativ mit dem Samsung 4K (GQ43Q60BAUXZG) QLED-TV mit 43 Zoll für reduzierte 26,90 Euro (statt 38,90 Euro) pro Monat. Während der Mindestmietdauer von 18 Monaten könnt ihr den Fernseher mit sämtlichen Smart-TV-Funktionen ausgiebig nutzen.

Weitere Details:

3.840 x 2.160 Auflösung

50 Hz Bildwiederholrate

Quantum HDR

Quantum Prozessor Lite 4K

Multi-View-Mode

OTS Lite Sound

Q-Symphony

Mit einem effektiven Mietpreis von 18 x 38,90 Euro zahlt ihr für die gesamte Nutzungsdauer 484,20 Euro. Nach unserem Online-Preisvergleich liegt der reguläre Kaufpreis für den Samsung 4K QLED-TV hingegen bei rund 519 Euro – ihr bekommt bei Grover also einen echt fairen Deal.

Samsung-TVs, Soundbars und Projektoren bei Grover

Als gute Alternative zu einem klassischen TV, die sich vor allem für flexible Filmabende und Live-Streams lohnt, gilt der Samsung Freestyle SP-LSP3BLAXXE Beamer mit Full-HD und 550 ANSI-Lumen. Egal, ob an der Küchenwand, im Wohnzimmer oder im Garten – der Beamer ermöglicht euch die Projektion von Inhalten in verschiedenen Winkeln. Zusätzlich sorgt er für eine automatische Anpassung und Optimierung des Bildes. Aktuell zahlt ihr nur 28,90 Euro (statt 47,90 Euro) pro Monat (bei 12 Monaten Mindestmietdauer).

Weitere Details:

360°-Klang

5-Watt-Lautsprecher

integrierte Smart-Apps

kompatibel mit externen Akkus

1 x Micro HDMI (EARC)

1 x USB-C

Mietet euch passenden Samsung-Sound mit Subwoofer

Wer sich zusätzlich mit gutem Sound ausstatten und vom aktuellen Grover Gratismonat beim Zweitgerät von Samsung profitieren möchte, findet on top auch passendes Zubehör wie Soundbars zur Miete. So bekommt ihr zum Beispiel die Samsung HW-Q810B Soundbar + Subwoofer für 19,90 Euro (statt 29,90 Euro) pro Monat (bei 18 Monaten Mindestmietdauer). Das Modell verfügt über ein starkes 5.1.2-Kanal-System mit elf integrierten Lautsprechern und einem externen Subwoofer, die sich optional auch via Alexa steuern lassen.

Wie funktioniert die Miete bei Grover?

So geht's:

Sucht euer Wunschgerät aus und entscheidet flexibel, wie lange ihr es mieten möchtet. Bei den meisten Geräten habt ihr freie Auswahl zwischen 1, 3, 6, 12 oder 18 Monaten Laufzeit. Bei eurer Bestellung wird die erste Monatsmiete abgebucht, die Miete beginnt jedoch erst bei Lieferung eurer Produkte. Wenn ihr ein Produkt länger behalten wollt, könnt ihr die Mindestlaufzeit jederzeit im Grover Kundenkonto verlängern und damit auch den monatlichen Mietpreis verringern.

Sobald die Mindestlaufzeit abgelaufen ist, könnt ihr eure Produkte einfach zum gleichen monatlichen Mietpreis weitermieten oder sie jederzeit kostenlos an Grover zurücksenden, um den Vertrag aufzulösen.

Warum lohnt es sich?

Grover lohnt sich für alle, die neue Tech-Produkte testen oder flexibel und einfach nutzen möchten – mit dem Mietmodell unterstützt ihr außerdem nachhaltigeren Umgang mit Geräten. Euer Mietgerät könnt ihr genau so nutzen, wie ihr es gewohnt seid und als gehöre es euch. Normale Gebrauchsspuren, Gerätefehler oder kleine Kratzer sind mit Grover Care bereits abgedeckt und werden nach der Rücksendung kostenlos beseitigt. Erst bei starken Abnutzungserscheinungen ist eine Reparatur notwendig – Grover übernimmt dabei 90 Prozent der Reparaturkosten bei Schäden aller Art. Alle weiteren Details dazu sowie weitere spannende Samsung-Angebote findet ihr direkt bei Grover.

