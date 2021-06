Samsung wird auch in diesem Jahr eine „Fan Edition“ des Galaxy S21 auf den Markt bringen. Der Vorgänger war schon eine richtig gute Wahl, die neue Generation wird es aber umso mehr, wie neue Details bereits jetzt verraten.

Samsung Galaxy S21 FE: Das günstigere Top-Smartphone

Samsung plant mit dem Galaxy S21 FE eine besondere Abwandlung des aktuellen Top-Smartphones. Es soll sich in erster Linie an „Fans“ der Marke richten, wird aber auch für alle anderen Interessanten eine gute Option. So sind neue Bilder aufgetaucht, die das Smartphone in vier verschiedenen Farben zeigen. Zudem sind erste Preise bekannt geworden. Im Vergleich zum Galaxy S20 FE soll das Galaxy S21 FE günstiger werden. Umgerechnet 630 bis 720 US-Dollar soll das Handy im Heimatland kosten. Die bisherige Generation ist bei 810 US-Dollar gestartet.

Das würde das Samsung Galaxy S21 FE natürlich noch interessanter für Deutschland machen. In diesem Jahr kann man nämlich davon ausgehen, dass es kein Chaos bei der Ausstattung gibt. Hierzulande wird wohl nur der Exynos-Prozessor des Galaxy S21 zum Einsatz kommen und auch sonst die bekannte Ausstattung des Top-Handys. Sogar das Design soll identisch sein, bis auf die Materialwahl. Der Rahmen des Galaxy S21 FE soll nämlich wieder aus Kunststoff bestehen. Zudem soll das Display mit 6,4 Zoll etwas größer ausfallen. Das Handy würde sich also direkt zwischen Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus platzieren, aber deutlich weniger kosten.

Wird es nur noch eine 5G-Version des Samsung Galaxy S21 FE geben?

Eine große Frage bleibt aber noch. Wird Samsung das Galaxy S21 FE auch mit einem 4G-Modem anbieten? Das Galaxy S21 gibt es nur noch mit 5G-Modem, sodass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass auch die „Fan Edition“ nur noch in einer Version erscheint. Wann die neue Generation vorgestellt wird, ist aktuell nicht bekannt. Das Galaxy S20 FE wurde im September gezeigt. Zu lange müssen wir also nicht mehr warten.

