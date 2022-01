Für Samsung gibt es aktuell kein Halten. Immer mehr Galaxy-Smartphones werden mit Android 12 und der neuen One UI 4.0 versorgt. Dieses Mal trifft es einen echten Verkaufsschlager und Geheimtipp, der mittlerweile zu einem wirklich günstigen Preis verkauft wird.

Samsung Galaxy S20 FE erhält Android-12-Update

Samsung hat bereits vor einigen Wochen damit begonnen, die Galaxy-S20-Serie mit dem Update auf Android 12 zu versorgen. Erst gestern wurde bekannt, dass mit dem Galaxy A72 auch das erste Mittelklasse-Smartphone an der Reihe ist. Heute geht es munter weiter, denn das Galaxy S20 FE in der Exynos- und Snapdragon-Version mit 4G-Modem werden mit dem großen Update versorgt.

Samsung hat vom Galaxy S20 FE insgesamt über 10 Millionen Stück verkauft, sodass dieses Smartphone weltweit zu den beliebtesten Android-Modellen des südkoreanischen Herstellers gehört. Entsprechend wichtig ist es, dass Samsung Updates schnell zur Verfügung stellt. Android 12 wird zunächst jeweils in einem Land ausgerollt. Dieses Mal sind es Russland und Malaysia (Quelle: SamMobile). Die 5G-Version des Galaxy S20 FE wird schon seit längerer Zeit versorgt. Jetzt sind die 4G-Versionen nachgezogen.

Wie üblich verteilt Samsung so ein großes Android-Upgrade zunächst in einer Region und weitet den Rollout aus, wenn keine Probleme auftauchen. Es dürfte also nicht viel Zeit vergehen, bis Android 12 für die verschiedenen Galaxy-S20-FE-Versionen auch in Deutschland zum Download verfügbar ist. Wir werden euch informieren, wenn das passiert.

Samsung Galaxy S21 FE: Der Nachfolger ist da

Samsung Galaxy S21 FE vorgestellt

Da das Galaxy S20 FE so erfolgreich ist, hat Samsung einen würdigen Nachfolger vorgestellt. Das neue Galaxy S21 FE wurde an vielen Stellen optimiert. Es gibt einen schnelleren Prozessor, ein noch besseres Display, optimiertes Design und wie üblich einen großen Akku, der für eine lange Laufzeit sorgen soll. Dazu eine Triple-Kamera, die auf hohem Niveau arbeitet. Natürlich ist das Smartphone weiterhin wasserdicht und kann kabellos aufgeladen werden. Wer vorbestellt, bekommt kabellose Kopfhörer zum Galaxy S21 FE kostenlos dazu (bei Samsung anschauen). Auf dem neuen Modell ist Android 12 direkt vorinstalliert.