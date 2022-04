Mit dem „Vodafone Pass“ und „StreamOn“ haben Vodafone und die Deutsche Telekom beliebte Tarife geschaffen, mit denen mehr gestreamt und gesurft werden kann. Damit soll nun Schluss sein, sagt die Bundesnetzagentur. Warum erklären wir in dieser Ausgabe der GIGA Insights.

Bundesnetzagentur stoppt Telekom- und Vodafone-Tarife

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im vergangenen September waren die Tarife „StreamOn“ von der Deutschen Telekom sowie der „Vodafone Pass“ nicht rechtens. Das hat nun auch die Bundesnetzagentur bestätigt. Demnach dürfen diese Tarife ab Juli nicht mehr beworben werden, Bestandsverträge sollen auslaufen. Für viele Mobilkundinnen und Mobilkunden in Deutschland wird das zu massiven Änderungen in ihren Verträgen führen. Wie genau erklären wir im Video.

Xbox Series verkauft sich prächtig

Es sind Zahlen, die überraschen. Wie das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen NPD Group berichtet hat, hat sich in den USA die Nintendo Switch von allen aktuellen Konsolen am besten verkauft. Schaut man nach dem Umsatz, liegt Microsofts Xbox Series vorne.

Dass die PS5 abgeschlagen ist, liegt vor allem an der spärlichen Verfügbarkeit, denn auch im 18. Monat nach ihrem Release ist die PlayStation 5 größtenteils vergriffen.

Die aktuelle Konsolengeneration, aber lieferbar: die Xbox Series S

Xbox Series S 512GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2022 06:48 Uhr

Elon Musk will Twitter kaufen

Für 44 Milliarden US-Dollar versucht Tesla-Chef Elon Musk aktuell Twitter zu erwerben. Woher das Geld dafür kommt? Aus eigenem Bestand, verkauften Tesla-Aktien sowie Krediten von Banken, denen der Deal natürlich auch erst schmackhaft gemacht werden musste.

Geht alles durch, könnte im Oktober die Plattform dann Musk gehören.

Frühjahrsputz im App Store

Bereits 2016 hat Apple angekündigt, Apps aus dem App Store zu entfernen, wenn sie nicht mehr geupdatet werden. Nun greift das Unternehmen durch, viele Entwickler müssen nun innerhalb von 30 Tagen ihre Apps updaten, damit sie nicht kurzfristig aus dem App Store gelöscht werden.

