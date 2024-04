Schlimmer als gedacht: Samsung muss Displays von Handys austauschen

Samsung kämpft bereits seit dem vergangenen Jahr mit einem unschönen Problem bei einigen Smartphones. Es bilden sich mit der Zeit grüne oder pinke Linien auf dem Display, die nicht einfach wieder verschwinden. Die Schwierigkeiten haben sich ausgeweitet, sodass weitere Modelle für einen kostenlosen Displaytausch infrage kommen – zumindest in Indien.

Samsung Electronics Facts

Samsung muss mehr Smartphone-Displays austauschen

Seit Juli 2023 haben einige Samsung-Handys ein Problem mit dem Display. Es tauchen aus dem Nichts grüne und pinke Linien auf. Betroffen waren in erster Linie ältere Modelle wie das Galaxy S20 oder Galaxy Note 20. In Indien kann das Display in so einem Fall kostenlos ausgetauscht werden. Da wohl auch immer mehr neuere Geräte betroffen sind, wurde das Austauschprogramm ausgeweitet. Jetzt sind nämlich auch das Galaxy S21 und Galaxy S22 abgedeckt. Tauchen die grünen oder pinken Linien auf, kann das Display dort kostenlos getauscht werden (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Was die Linien auf den Displays verursacht, ist bis heute nicht klar. Gut möglich, dass es sich um eine schlechte Charge in der Produktion handelt. Blöd ist nur, dass kürzlich vermehrt auch andere Handys von dem Problem betroffen sind. Wir hatten darüber berichtet, dass nach dem April-Update für 2024 auf Modellen wie dem Galaxy A73, M52 oder auch den oben erwähnten Galaxy-S22-Modellen grüne oder pinke Linien auftauchen. Hier wird eher von einem Software-Problem ausgegangen. Eine Lösung gibt es aber noch nicht wirklich. Im schlimmsten Fall solltet ihr euch an den Samsung-Support wenden, wenn ihr betroffen seid.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung arbeitet an großem Software-Update

Das April-Update ist dabei nicht einmal das wirklich große Upgrade, das Samsung noch plant. Im Mai wird One UI 6.1 veröffentlicht. Dieses bringt auf einige Smartphones KI-Funktionen der Galaxy-S24-Modelle. Bleibt zu hoffen, dass die bisherigen Probleme bis dahin behoben sind. Wir werden euch informieren, wenn es Neuigkeiten dazu gibt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.