Zu ihrer Zeit waren die beliebten Shooter-Teile von Crysis die absoluten Grafik-Wunder. Nachdem der erste Teil letztes Jahr schon ein schickes Remastered verpasst bekommen hat, ziehen Crysis 2 und 3 nun endlich nach. Und nicht nur das: Es wird auch eine komplette Remastered-Trilogie erscheinen. Wann das genaue Release-Datum ist, verraten wir euch jetzt.

Crysis Remastered Trilogy steht in den Startlöchern

Die Macher der beliebten Crysis-Reihe geben jetzt das offizielle Release-Datum der heiß erwarteten Remastered-Trilogie bekannt und bescheren Shooter-Fans damit einen Grafik-Kracher für die neue Konsolen-Generation. Auch wenn die Crysis-Spiele nicht schlecht gealtert sind, zeigt ein neuer Grafikvergleich die vielen Verbesserungen.

Schaut euch den Grafikvergleich zwischen PS3 und PS5 einfach einmal selbst in folgendem Video an:

Wann kommt der Shooter?

Am 15. Oktober ist es soweit, dann können Shooter-Freunde erneut in ihre Nanosuits schlüpfen und die Singleplayer-Kampagnen von Crysis, Crysis 2 und Crysis 3 in schickem neuen Grafik-Gewand erkunden. Neben der Trilogie werden der zweite und dritte Teil auch separat erscheinen.

Die Remastered-Versionen sind auf die Next-Gen-Konsolen angepasst und optimiert, sodass ihr zukünftig statt mit 720p und 30 FPS, mit 1080p- bis 4K-Auflösung und 60 FPS den beliebten Shooter erleben könnt. Also Grafik-Boost plus bessere Performance.

Die Crysis Remastered Trilogie wird digital für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie den PC verfügbar sein. Playstation und Xbox erhalten zusätzlich eine physische Version. Für die Nintendo Switch müssen sich Spieler noch ein wenig gedulden. Der Preis für das Bundle wird 49,99 Euro betragen. Die Einzelspiele werden hingegen jeweils 29,99 Euro kosten.

Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered werden digital für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC erhältlich sein. Physische Versionen werden auch hier für PlayStation und Xbox am Start sein. Für die Nintendo Switch wird der Release der physischen Version später erfolgen.

Seid ihr bereit euch mit dickem Grafik-Boost in die Crysis-Reihe zu stürzen? Erlebt die Remastered-Trilogie des beliebten Shooters am 15. Oktober auf allen gängigen Konsolen und den PC. Dabei nutzt der Shooter die neue Power der Next-Gen-Konsolen bestmöglich aus.