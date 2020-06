Mit einem kurzen Cinematic-Trailer stellt EA Star Wars: Squadrons vor. First-Person-Weltraumschlachten auf PS4, Xbox One und PC.

Ein Star Wars-Spiel dieser Art gab es schon lange nicht mehr. Obwohl Star Wars Battlefront 2 auch im Weltraum mit den ikonischen Kämpfen in den 1-Mann-Jägern aufwarten konnte, ein reines Spiel mit Weltraumschlachten ist schon lange her.

Star Wars: Squadrons ist zeitlich nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter und lässt euch sowohl aufseiten der Republik als auch des Imperiums in X-Flügler, TIE-Jäger und viele weitere Raujäger steigen. Es wird Schiffe aus der Original-Trilogie und Rogue geben, die sie sowohl in durch eine Singleplayerkampagne als auch in einem Multiplayer-Modus steuern lassen werden.

Die Geschichte dreht sich um je fünf Piloten auf beiden Seiten, die namensgebenden Squadrons. Hinter dem Spiel stecken die Motive Studios, die schon für den Singleplayer-Part von Battlefront 2 verantwortlich waren.

Ein paar weiter Bilder findet ihr auf der offiziellen Website.

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC und unterstützt Crossplay. Für PS4- und PC-Spieler wird auch VR-Unterstützung geboten. Auf dem PC wird das Spiel über Steam, den Epic Games Store und Origin erhältlich sein. Die ersten Bilder des Spiels leakten unter dem Arbeitstitel Projekt Maverick.