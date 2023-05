Rollenspiel-Enthusiasten können auf Steam gerade den Deal ihres Lebens machen. In der sogenannten BioWare Mega Collection befinden sich einige der besten RPGs der letzten Jahrzehnte und das für den unschlagbaren Preis von 18,94 Euro.

Dragon Age Facts

Diesen Deal dürfen sich RPG-Fans nicht entgehen lassen

Falls ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten in fantastischen Welten und großen Geschichten verlieren wollt, dann haben wir den perfekten Deal für euch! Publisher EA hat nämlich ein fettes Rollenspiel-Bundle im Angebot auf Steam: die BioWare Mega Collection.

In dem Paket sind folgende RPGs enthalten:

Dragon Age: Origins – Ultimate Edition

Dragon Age 2: Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect: Andromeda

Die Legendary Edition von Mass Effect beinhaltet die komplette Trilogie. Grafisch aufgehübscht und mit allen Erweiterungen. Dementsprechend umfasst das Bundle insgesamt sieben Spiele und das für schlappe 18,94 Euro – anstatt der regulären 178,95 Euro.

Falls ihr einige Spiele aus dem Bundle bereits besitzt, dann könnt ihr die RPGs natürlich auch einzeln auf Steam erwerben. Dragon Age: Origins in der Ultimate Edition mit allen DLCs gibt es zum Beispiel aktuell für 3,74 Euro. Schaut euch das Bundle am besten direkt auf Steam an.

Der Ruf von Dragon Age Inquisition und Mass Effect: Andromeda ist unter Rollenspielfans zwar durchaus umstritten, aber dafür gelten Dragon Age: Origins und die Mass-Effect-Trilogie als Meisterwerke. Dragon Age: Origins kommt zum Beispiel auf einen Meta-Score von 91 Prozent, während die Legendary Edition von Mass Effect einen Score von 87 Prozent auf Metacritic hält.

Mass Effect™ Legendary Edition – Offizieller Reveal-Trailer (4K)

Die Zukunft von Dragon Age und Mass Effect

Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, um diese Rollenspiele nachzuholen. Denn Dragon Age wird mit Dragon Age: Dreadwolf in naher Zukunft fortgesetzt. Und auch Mass Effect soll in den nächsten Jahren zurückkehren. Noch habt ihr also genügend Zeit, um in den umfangreichen Abenteuern von BioWare die Welt und das gesamte Universum zu retten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.