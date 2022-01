Seid ihr Fan von der Action-Adventure-Reihe Dishonored? Dann könnt ihr bei Steam derzeit bis zu 75 % sparen! Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn das Angebot läuft bereits in Kürze ab.

Dishonored: Bei Steam gerade fast geschenkt

Zu den erfolgreichsten Entwicklungen der Arkane Studios und Bethesda Softworks gehört ohne Zweifel die brillante Dishonored-Reihe. Das spiegelt sich sowohl in den äußerst positiven Bewertungen bei Steam als auch durch eine Wertung von 91 bei Metacritic wider.

Nachdem das erste Spiel im Jahr 2012 erschien und zahlreiche Preise abstauben konnte, folgten im Jahr 2015 die Konsolen-Versionen für die PS4 und Xbox One.

Im Rahmen des Midweek Madness Sale von Steam bekommt ihr die Reihe für einen kurzen Zeitraum stark reduziert. Wenn ihr euch die Rabatte sichern möchtet, habt allerdings nur noch bis zum 27. Januar 2022 um 18:00 Uhr Zeit.

Unter anderem sind dabei:

Dishonored für 2,49 Euro statt 9,99 Euro

Dishonored 2 für 5,99 Euro statt 29,99 Euro

Dishonored: Death of the Outsider für 7,49 Euro statt 29,99 Euro

Dishonored - Definitive Edition für 4,99 Euro statt 19,99 Euro

Dishonored: Death of the Outsider - Deluxe Bundle für 14,99 Euro statt 59,99 Euro

Dishonored: Worum geht es in dem Spiel?

In Dishonored erkundet ihr in der First-Person-Perspektive die unterdrückten Straßen von Dunwall oder Karnaca. Ihr schlüpft in die Rolle von Corvo Attano, dem Leibwächter der Kaiserin der Inseln. Euch wird die Ermordung der Kaiserin angehängt und so seht ihr keinen anderen Ausweg, als ein Attentäter zu werden, um euch zu rächen.

In der offiziellen Beschreibung von Steam steht:

„Dishonored ist ein fesselndes First-Person-Actionspiel, das euch in die Rolle eines übernatürlichen Attentäters versetzt, der auf Rache aus ist. Mit dem flexiblen Kampfsystem von Dishonored eliminiert ihr eure Ziele auf kreative Weise, indem ihr die übernatürlichen Fähigkeiten, Waffen und ungewöhnlichen Gadgets, die euch zur Verfügung stehen, kombiniert.“

Die Dishonored-Reihe ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

