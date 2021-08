Ein neues Open-World-Spiel erobert Steam – und das, obwohl das Survival-Game noch nicht einmal erschienen ist. Doch was fasziniert die PC-Spieler so sehr an Icarus, dass es schon jetzt in den Steam-Charts ist?

Icarus: Survival-Game landet in den Steam-Topsellern

Icarus erscheint offiziell erst am 20. November 2021, trotzdem ist das neue Open-World-Survival-Spiel des Entwicklerstudios RocketWerkz schon auf dem siebten Platz der Steam-Topseller zu finden (Quelle: Steam).

Im offiziellen Trailer seht ihr erstes Gameplay des neuen Survival-Spiels:

Auf den ersten Blick wirkt Icarus beinahe wie eine abgewandelte Version von Ark: Survival Evolved mit schicker Grafik. Farming, Crafting und das Erkunden der Spielwelt stehen im Vordergrund. Icarus setzt jedoch auf einen besonderen Kniff. Die Zeit, die ihr auf dem namensgebenden Planeten verbringen könnt, ist begrenzt. Ihr werdet lediglich für einen kurzen Zeitraum auf die Oberfläche geschickt, um Fraktionsmissionen abzuschließen.

Nach dem Ablauf der Frist, müsst ihr zurück auf eure Raumstation zurückkehren, wo ihr eure erbeuteten Materialien dazu nutzen könnt, um neue Ausrüstung herzustellen oder neue Fähigkeiten freizuschalten. Solltet ihr es nicht rechtzeitig zurück schaffen, ist euer Charakter für immer verloren.

Die gefährliche Welt von Icarus könnt ihr sowohl alleine als auch mit bis zu 7 Freunden zusammen erkunden. Während eures Aufenthalts, könnt ihr auch Häuser und Gerätschaften bauen, die euch auf eurer Mission helfen oder Unterschlupf bieten.

Warum ist das Open-World-Spiel schon jetzt ein Steam-Topseller?

Die Prämisse des neuen Open-World-Spiels scheint durchaus interessant zu sein. Doch warum ist Icarus schon jetzt ein Topseller, obwohl es erst im November veröffentlicht wird?

Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Entwickler für Vorbesteller Zugang zu den Beta-Wochenenden anbieten. Diese können das Spiel also vorab ausprobieren. Jedes zweite Wochenende bis zum Release soll eine neue Testphase mit einem neuen Gebiet durchgeführt werden. Das allein dürfte für viele Spieler Anreiz genug sein, um das Spiel vorzubestellen.

Hinzu kommt, dass Icarus aktuell 10 Prozent rabattiert ist. Statt 24,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 22,49 Euro – ein weiterer Kaufanreiz. Ob das Spielkonzept von Icarus wirklich neuen Wind in das Survival-Genre bringt, bleibt jedoch abzuwarten.