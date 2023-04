Wer ein Streaming-Abonnement bei DAZN hat, kann nicht nur Fußball schauen, sondern Übertragungen verschiedener weiterer Sportarten verfolgen. Still und heimlich wurden jüngst neue Streaming-Rechte zum deutschen Angebot hinzugefügt.

Ohne große Ankündigung kann man seit Mitte April die Wrestling-Liga „Impact Wrestling“ mit dem Abo bei DAZN verfolgen. Die Sendungen sind im günstigsten Paket „DAZN World“ (9,99 Euro im Monat) enthalten.

Impact Wrestling ab sofort bei DAZN in Deutschland

Die Liga wurde bereits im Dezember von DAZN in über 170 Ländern aufgenommen, war zum Start allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar. Einige Wrestling-Fans haben die Impact-Shows am Donnerstag, den 20. April 2023 dann auch eher zufällig im deutschen Streaming-Programm entdeckt. Eine offizielle Ankündigung von DAZN gibt es dazu nicht.

Es ist also unklar, welche Impact-Shows es genau geben wird und wann die neuen Folgen online gestellt werden. Aktuell finden Wrestling-Fans dort nur die Ausgabe der wöchentlichen Impact-Show vom 13. April. International werden die aktuellen Sendungen immer am Wochenende nachgereicht.

Wrestling bei DAZN: Kein WWE mehr, aber andere Ligen möglich

Noch zu Beginn des Monats wurden Fans des Entertainment-Sports enttäuscht. Zum Monatswechsel flogen die Live-Übertragungen der wöchentlichen WWE-Shows RAW und Smackdown sowie die WWE-Magazine „Bottom Line“ und „Afterburn“ aus dem DAZN-Programm. Aktuell gibt es in Deutschland keine legale Möglichkeit, die Weeklys live anzusehen. Im Free-TV werden die Sendungen mit einigen Tagen Verzug bei ProSieben Maxx gezeigt. Die Shows liefen unter der Bedingung bei DAZN, dass keine andere Wrestling-Liga übertragen werden durfte. Mit dem Auslaufen des Vertrags ist der Weg frei für Impact.

Wrestling-Fans könnten nach dem WWE-Aus möglicherweise noch mehr Ligen beim Sport-Streaming-Dienst verfolgen. International zeigt der Sportanbieter auch die „Galas“ der polnischen Liga „Kinguin Prime Time Wrestling“. Der deutsche Wrestling-Experte Olaf Bleich (Headlock: Der Wrestling-Podcast) hat in den deutschen DAZN-Menüs auch ein Vorschaubild einer AEW-Show entdeckt.

In 42 Ländern läuft das wöchentliche Programm inklusive der Pay-Per-Views mit Superstars wie Sting, Jeff Hardy, MJF und Kenny Omega bereits bei DAZN, hierzulande hat DMAX erst im Januar die Ausstrahlungen der derzeit größten WWE-Konkurrenz übernommen. Ob es sich bei dem AEW-Bild lediglich um einen Fehler oder aber um einen Platzhalter für zukünftige Ausstrahlungen handelt, ist nicht bekannt.

Was ist Impact Wrestling?

Die Promotion „Impact Wrestling“ gibt es seit 2002. Früher war sie als „TNA“ bekannt. Nach der Übernahme der WCW durch die WWE war die Liga lange Zeit der größte Konkurrent für den Marktführer. Zur Anfangszeit gab es anders als bei anderen Wrestling-Shows statt einem vier- einen sechseckigen Wrestling-Ring. Einen Überblick über die Geschichte der Liga bis 2021 könnt ihr hier im Video sehen (auf Englisch):

Besonders in den Anfangsjahren stiegen auch viele aus der WWE bekannte Akteure in den Ring, darunter Superstars wie Kurt Angle, Hulk Hogan, Bobby Lashley oder Ric Flair. Mitte der 2010er-Jahre geriet die Liga in finanzielle Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich wurde sie von Billy Corgan, Sänger der Smashing Pumpkins, geführt. 2017 wurde die Liga von Anthem Sports & Entertainment übernommen und konnte sich danach wieder fangen. Aktuelle Champions sind unter anderem Steve Maclin (Impact World Championship), Deonna Purrazzo (Impact Knockouts World Championship) und ABC (Ace Austin & Chris Bey, Impact World Tag Team Championship).

