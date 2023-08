Die Tage der Nintendo Switch sind gezählt. Ein Nachfolger wird bereits 2024 erwartet. Das hält die Spieler jedoch nicht davon ab, Nintendo die alte Konsolen-Hardware weiterhin förmlich aus den Händen zu reißen. Das beweist der neue Geschäftsbericht des Unternehmens.

Nintendo Switch verkauft sich deutlich besser als im Vorjahreszeitraum

Die meisten haben die Nintendo Switch bereits abgeschrieben. Schließlich soll Gerüchten zufolge die offizielle Nachfolger-Konsole im nächsten Jahr an den Start gehen. Normalerweise würde man jetzt annehmen, dass die Verkaufszahlen der alten Konsole langsam zurückgehen. Und tatsächlich konnte Nintendo im letzten Fiskaljahr weniger Switch-Konsolen verkaufen als noch im Vorjahreszeitraum.

Ein neuer Quartalsbericht zeigt nun jedoch, dass die Verkäufe in den letzten Monaten noch einmal angezogen haben. Im Zeitraum von April bis Juni 2023 konnte Nintendo 3,91 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es nur 3,43 Millionen Konsolen – das entspricht einem Anstieg von stolzen 14 Prozent.

Vor allem das aktuellere OLED-Modell war beliebt. 2,83 Millionen gingen davon in den drei Monaten über die Ladentheke (Quelle: Nintendo).

Warum ist die Switch wieder so beliebt?

Der Grund für den plötzlichen Aufwind der Switch-Verkäufe liegt auf der Hand: Am 12. Mai 2023 erschien mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein echter Mega-Hit für die Nintendo Switch. Wahrscheinlich haben viele Käufer den Start des Switch-Blockbusters zum Anlass genommen, um sich endlich die Konsole zuzulegen. Gut zu wissen: Bis Ende Juni 2023 verkaufte sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits 18,51 Millionen Mal – inzwischen dürfte die Zahl sogar noch deutlich höher sein.

Auch der Super Mario Bros. Film hat ordentlich Geld in Nintendos Kassen gespült. Laut dem Finanzbericht sorgte der Kino-Hit für einen Umsatz von 1,349 Milliarden US-Dollar – weltweit strömten rund 168,1 Millionen Leute ins Kino, um sich Marios Abenteuer auf der großen Leinwand anzuschauen.

