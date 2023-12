Telekom verweist Disney+ in die Schranken: Diese Serie ist die neue Nummer 1

Es gibt einen neuen Spitzenreiter unter den Streaming-Serien in den USA und der läuft hierzulande weder bei Netflix noch Amazon Prime Video. Auch Disney+ geht leer aus, denn ausgerechnet die Telekom sicherte sich bereits zuvor die Rechte an der 5. Staffel von „Fargo“. Doch welche Serie verliert jetzt eigentlich und rutscht ab?

Kürzlich noch berichteten wir über die neue Erfolgsserie „„A Murder at the End of the World“. Die eroberte bereits den ersten Platz der US-Streaming-Charts und kann hierzulande direkt bei Disney+ gesehen werden.

„Fargo“ ist neuer Spitzenreiter: Bei uns nur bei der Telekom zu sehen

Der erste Platz ist mittlerweile Geschichte, denn jetzt wird dieser von „Fargo“ eingenommen (Quelle: Reelgood). Die besondere US-amerikanische Krimiserie wird seit 2014 fortgesetzt. Nunmehr läuft bereits die 5. Staffel an. In den USA ist diese bei FX zu sehen, hierzulande ist die Situation etwas komplizierter.

Zunächst konnte man die ersten Staffeln bei Netflix genießen. Doch dies ist mittlerweile schon wieder nicht mehr aktuell. Mit der vierten Staffel wechselte die Serie zu Joyn, konnte dann später aber auch bei Amazon Prime Video gesehen werden. Noch heute stehen die letzten vier Staffeln dort zum Abruf bereit (bei Amazon Prime Video ansehen).

Ein erster Blick auf die 5. Staffel:

Fargo Trailer Staffel 5 (englisch)

Wer aber auch die neue angelaufene 5. Staffel sehen will, der muss sich jetzt MagentaTV der Telekom besorgen – wir berichteten. Die hat sich nämlich aktuell die Exklusivrechte an den neuen Episoden gesichert (MagentaTV ansehen).

Auch die neue Staffel ist wieder mit jeder Menge Stars besetzt, beispielsweise Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men, Top Gun: Maverick) oder auch Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight, Atypical). Die abgeschlossene Handlung findet nunmehr in Minnesota des Jahres 2019 statt.

Bisheriges Kritiker-Echo

Bei der IMDb ist „Fargo“ gegenwärtig mit 8,9 von maximal 10 möglichen Punkten gelistet – ein herausragendes Ergebnis. Doch wie schneiden eigentlich die bisherigen neuen Folgen der 5. Staffel ab?

Staffel 5, Episode 1 (The Tragedy of the Commons) – 8,8 Punkte

Staffel 5, Episode 2 (Trials and Tribulations) – 8,6 Punkte

Staffel 5, Episode 3 (The Paradox of Intermediate Transactions) – 8,3 Punkte

Wenn man es genau nimmt, dann stehen diese knapp hinter der Gesamtbewertung zurück. Allerdings wäre diese Feststellung Kritik auf ganz hohem Niveau, denn auch die neueste Staffel von Fargo wird dem gewohnten Qualitätsanspruch bisher gerecht. Es folgen noch sieben weitere Episoden. Das Serienfinale steht dann für den 16. Januar 2024 an.

