Ihr seid Skyrim-Fan und wolltet schon lange einmal wissen, wie die The-Elder-Scrolls-Reihe anfing? Das könnt ihr inzwischen kostenlos nachholen. Bethesda verschenkt die ersten beiden Serienteile auf Steam.

Zwei Bethesda-Klassiker kostenlos auf Steam

Bock auf kostenlose RPGs? Dann schaut einfach mal auf Steam vorbei. Bethesda verschenkt dauerhaft die beiden ersten The-Elder-Scrolls-Spiele:

The Elder Scrolls: Arena Bethesda Softworks

The Elder Scrolls II: Daggerfall Bethesda Softworks

Übrigens: Wer keinen Bock auf Steam hat, kann sich die beiden Spiele auch kostenlos über die Webseite von Bethesda herunterladen.

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim hat sich Bethesda ein einzigartiges Denkmal im Genre der Fantasy-RPGs gesetzt. Doch bereits vor dem weltweiten Erfolg von Skyrim konnte The Elder Scrolls mit Spielen wie Oblivion und Morrowind viele Fans von sich überzeugen. Aktuell könnt ihr euch zwei Games der Reihe gratis auf der Bethesda-Website herunterladen – und damit die Anfänge der altehrwürdigen Fantasy-Saga entdecken.

The Elder Scrolls: RPG-Klassiker gratis online verfügbar

Bethesda bietet Gamern auf ihrer Webseite momentan die Klassiker The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls 2: Daggerfall an. Somit könnt ihr die ersten beiden Abenteuer des Franchises noch einmal erleben – und zwar völlig gratis. Zwar merkt man den Spielen mittlerweile durchaus ihr Alter an (sie wurden 1994 und 1996 veröffentlicht), aber für Fans der Reihe sind es unverzichtbare Klassiker, die noch immer mit spannenden Geschichten zu faszinieren wissen.

In TES: Arena müsst ihr es mit einem Kampfmagier aufnehmen, der den Kaiser entführt hat und nur durch den sagenumwobenen Stab des Chaos aufgehalten werden kann. In TES 2: Daggerfall müsst ihr verhindern, dass dunkle Mächte den Messing-Golem Numidum in die Hände kriegen.

Bethesda vor großem Steam-Umzug

Im Februar 2022 hat Bethesda bekannt gegeben, dass der hauseigene Game-Launcher im Mai dieses Jahres abgeschaltet wird. Die gesamte Bethesda-Bibliothek wird nun deswegen auf Steam umziehen. Während The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls 2: Daggerfall ebenfalls auf die beliebte Plattform wandern werden, ist aktuell noch nicht klar, ob sie dort auch kostenlos angeboten werden. Aus diesem Grund könnte es sich für euch also lohnen, wenn ihr euch die Spiele jetzt noch vor dem Umzug herunterladet.

In unserem Video zeigen wir euch alles, was ihr über die Erfolgsreihe The Elder Scrolls wissen müsst:

