In den sieben Jahren, in denen The Witcher: Wild Hunt existiert, haben manche Fans das Spiel vielleicht sogar schon mehrmals durchgespielt. Nun wird es Zeit, das Action-Rollenspiel noch mal auszugraben, denn in der First-Person-Sicht ist es eine ganz neue Erfahrung.

The Witcher 3: Immersiveres Gameplay dank Mod

Das Spiel The Witcher 3 ist schon wahnsinnig umfangreich und gehört auch nach sieben Jahren noch immer zu den beliebtesten Action-RPGs, die jemals entwickelt wurden. Fans haben das Spiel deshalb vielleicht schon mehrmals durchgespielt und jedes Mal Neues entdeckt, doch eine neue Perspektive wäre doch auch mal schön.

YouTuber brandonzxcv veröffentlichte einen Trailer, der die „Gervant First Person“-Mod von crthdr vorstellt. Dank ihr erlebt ihr die Welt „durch die Augen des Weißen Wolfs selbst!“ Die Mod soll alle Kämpfe, das Reiten und das Bootfahren unterstützen. Das Wirken von Zaubern erinnert in dieser Sicht an das Gameplay von Spielen wie Skyrim.

Wie man bei der Seite NexusMods herauslesen kann, experimentiert crthdr damit, auch die Zwischensequenzen in der Ego-Perspektive abspielen zu können, doch das ist vermutlich ein hartes Stück Arbeit und wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen.

Im Video könnt ihr euch einen Eindruck von der Mod machen:

The Witcher 3: Next-Gen-Upgrade steht noch aus

Bereits 2021 sollte die Next-Gen-Version von The Witcher 3 unter dem Titel Wild Hunt Complete Edition erscheinen. Den Termin konnte das Studio nicht einhalten und so wurde der Release auf dieses Jahr verschoben. Bisher ist noch kein genauer Termin bekannt, doch nach aktuellem Stand soll das Upgrade im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen. (Quelle: CD Projekt Red)

Besitzt ihr bereits eine Version von The Witcher 3: Wild Hunt, egal ob physisch oder digital, sollt ihr laut dem letzten Stand ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Edition erhalten.

