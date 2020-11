In den letzten Monaten hatte unter anderem die Filmindustrie ordentlich mit der weltweiten Pandemie zu kämpfen – auch an der zweiten Staffel der Netflix-Serie The Witcher ging es nicht spurlos vorbei. Nach einer Pause können die Dreharbeiten aber endlich weiter gehen.

Ein Auf und Ab bei The Witcher

Es ist nicht das erste Mal, dass die Dreharbeiten zu The Witcher auf Eis gelegt werden mussten. Für die Produktion bedeutet das Zeitverlust, gegebenenfalls Zeitdruck und hin und wieder bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als Rollen neu zu besetzen, wenn der Terminplan der Schauspieler es nicht anders zulässt.

Auch das Team hinter der zweiten Staffel von The Witcher musste kürzlich erneut eine Pause einlegen und umplanen, da sich Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt hatten.

Ein Rückblick auf die erste Staffel gefällig?

Endlich geht es weiter

Nun gibt es aber gute Nachrichten, denn die Dreharbeiten werden seit letzter Woche in den Arborfield Studios fortgesetzt. Dank Sara Talib gibt es auch ein Wiedersehen mit Geralt (Henry Cavill) und Yennefer (Anya Chalotra), die im kalten England kürzlich eine Szene mit Pferden gedreht haben.

Wann die Serie fertig ist und bei Netflix erscheint, bleibt abzuwarten und hängt davon ab, wie gut die Dreharbeiten nun vorangehen. Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel von The Witcher oder bleibt ihr lieber bei den Spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Facebook-Kommentare.