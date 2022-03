Im Wettkampf der Battle Royales hebt sich Fortnite vor allem durch die vielseitige Möglichkeit ab, Gebäude und Strukturen zu Bauen. In Chapter 3 Season 2 wurde jetzt genau dieses wichtige Feature entfernt.

Fortnite Facts

Dabei handelt es sich natürlich nicht um reine Willkür von Epic Games, stattdessen ist der Twist ein zentraler Bestandteil der Story in Chapter 3, Season 2. Die IO versucht erneut die Fortnite-Insel zu erobern und hat dafür eine Geheimwaffe im Gepäck: Eine Technologie, die das Bauen unmöglich macht. Die entsprechende Szene könnt ihr euch im Story-Trailer oben ansehen.

Damit ihr euch den Angreifern dennoch zur Wehr setzen könnt, wurde euer Arsenal um eine Reihe nützlicher Waffen und Skills erweitert. So hat nun jeder Charakter einen zusätzlichen Schild, der sich automatisch regeneriert. Außerdem könnt ihr für kurze Zeit sprinten und euch an Kanten hinaufziehen. Dadurch wird Bewegung in der aktuellen Season umso wichtiger, statt sich wie bisher immer höher türmende Festungen zu bauen, sobald es zu einem Schusswechsel kommt.

Marvel-Crossover: Doctor Strange wird Teil von Fortnite

Natürlich darf auch ein zugkräftiges Crossover mit einer bekannten IP nicht fehlen. Deshalb werdet ihr im Kampf unter anderem von Marvel-Held Doctor Strange unterstützt. Besitzer des Battle Passes können den beliebten Comic-Helden außerdem als spielbaren Charakter freischalten, sobald sie Stufe 100 erreicht haben.

Derzeit spendet Epic Games Einnahmen aus Fortnite an humanitäre Hilfsprojekte für Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Dazu gehören Organisatuonen wie Direct Relief, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und The UN Refugee Agency. Nähere Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite. (Quelle: Epic Games)

Kehrt das Bauen in Fortnite bald zurück?

Der Story-Trailer lässt darauf schließen, dass es sich um eine temporäre Maßnahme handelt. Schließlich besteht die größte Motivation der Season darin, die Angreifer abzuwehren und dadurch die wichtige Fähigkeit wiederzuerlangen. Ob das allerdings bereits in den kommenden Wochen geschieht oder ob das Bauen erst in Season 3 vollständig zurückkehrt, ist aktuell nicht abzusehen. Chapter 3 Season 2 ist seit dem 20. März 2022 spielbar und dauert voraussichtlich drei Monate.