Der Twitch-Streamer MoistCr1tikal will 20.000 Dollar an den besten Shooter-Spieler übergeben. Alles was ihr dafür tun müsst, ist eine besondere Challenge in Halo 2 mit nur einem Leben überstehen. Wie sich herausstellt, ist das jedoch deutlich schwieriger, als erwartet.

Für 20.000 Dollar: Schafft ihr diese Halo-Challenge?

Wenn ihr ein verstecktes Talent für Shooter habt, ist vielleicht jetzt die Gelegenheit gekommen, um euch ein üppiges Taschengeld zu verdienen. Auf seinem YouTube-Channel gibt der Twitch-Streamer MoistCr1tikal bekannt, dass er 20.000 Dollar an den ersten Spieler verteilt, der Halo 2 mit nur einem Leben durchspielt.

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Halo 2 muss nämlich auf einem besonderen Schwierigkeitsgrad beendet werden. Ihr müsst zunächst 13 der besonderen Skulls aktivieren. Dadurch halten Gegner unter anderem mehr aus, machen mehr Schaden und der Master Chief hat weniger Munition. Es gibt noch einen 14. Skull, mit dem sich Master Chief unsichtbar machen könnte. Für die Challenge muss dieser natürlich deaktiviert bleiben.

Shooter-Challenge ist unmöglich schwierig

In seinem Video bezeichnet der Streamer die Shooter-Challenge als eine der „härtesten Herausforderungen, die es in Videospielen aktuell gibt“. Laut ihm habe es in den 18 Jahren seit dem Release von Halo 2 noch kein einziger Mensch geschafft, die Challenge ohne einen einzigen Tod zu beenden. 99 Prozent der Spieler würden darüber hinaus nicht einmal das erste Level beenden können. Aufgrund der Schwierigkeit hat MoistCr1tikal die Belohnung sogar von zunächst 5.000 Dollar auf 20.000 Dollar erhöht.

Das sind die Regeln für die Halo-Challenge

Es gibt allerdings noch ein paar weitere Regeln, die ihr einhalten müsst, um euch die 20.000 Dollar zu sichern. So muss der Versuch auf YouTube oder Twitch gestreamt werden. Ihr könnt allerdings frei wählen, ob ihr Halo 2 Classic oder die in der Master Chief Collection enthaltene Version von Halo 2 verwendet. Darüber hinaus sind alle Tricks und Glitches im Spiel erlaubt.