Ubisoft versichert zum 29. Mal, dass Beyond Good & Evil 2 in Arbeit ist

Seit 2008 warten Fans auf eine Fortsetzung des Action-Adventures Beyond Good & Evil und seit der ersten Ankündigung gab es Leaks, offizielle Trailer, Interviews und viele Beteuerungen seitens Ubisoft zur Entwicklung des Spiels.

Der neuste Hinweis darauf, dass Ubisoft wirklich an Beyond Good & Evil 2 arbeitet, ging nicht ohne kleinen Fauxpas seitens des Publishers vonstatten. Die 20th Anniversary Edition des Vorgängers erscheint am 25. Juni 2024. Euer Gedächtnis täuscht euch übrigens nicht, Beyond Good & Evil 1 erschien im November 2003 und feiert, wenn man es genau nimmt, eher den 21 Geburtstag.

Der Ankündigungs-Post auf X, ehemals Twitter, wurde kurz nach Veröffentlichung wieder gelöscht, nur um wenige Stunden später als offizielle Website zur Jubiläums-Edition wieder aufzutauchen.

Teil 2 ist definitiv und ganz bestimmt in Arbeit

Wo steckt hier der Hinweis für die Fortsetzung? Die findet sich auf der Website der 20th Anniversary Edition. (Quelle: Ubisoft). Dort heißt es, dass Spieler bei einer neuen Schatzsuche mehr zur Kindheit von Protagonisten Jade erfahren können und ihrer Verbindung zu Beyond Good & Evil 2. Das ist das erste Mal seit Januar 2023, dass Ubisoft nach einem Interview mit Eurogamer das Spiel erwähnt. (Quelle: Eurogamer).

Aller guten Dinge sind... 30?

Die Kollegen von PC Gamer haben sich schon nach der letzten Ankündigung 2023 die Mühe gemacht, die bis dato 28 Momente aufzulisten, die eine Bestätigung der Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 darstellen. (Quelle: PC Gamer). Das macht den aktuellen Hinweis zur Nummer 29.

Ein zumindest inhaltliches Highlight dieser immerhin letzten 16 Jahre war die E3 2018, bei der es neues Trailer-Material zu sehen gab. Ende desselben Jahres zeigte Ubisoft sogar 25 Minuten Gameplay, eine Zusammenfassung davon findet ihr bei YouTube. Es war sogar die Rede von einer Beta, die Anfang 2019 stattfinden sollte.

Was wurde daraus? Im November 2022 berichtet Insider-Gaming, dass es nach 2018 ein Reboot bei der Entwicklung gab und das Spiel in einem frühen Stadium sei. Offiziell heißt es seitens Ubisoft zu Beyond Good & Evil 2 aktuell nur: „Es ist in Arbeit.“

