Von Lachen bis Weinen: Kein Gefühl, das wir mit Emojis nicht ausdrücken können. Erst die kleinen Bildchen machen unsere Nachrichten zu etwas ganz Besonderem. In WhatsApp gibt es jetzt brandneue Emojis. Wir zeigen, was euch erwartet.

Bei WhatsApp-Emojis gilt: je mehr desto besser. Gleich 21 neue Emojis ziehen jetzt im beliebten Messenger ein. Entdeckt wurden die Neuzugänge in der WhatsApp-Beta für Android-Smartphones (2.23.5.13).

WhatsApp bekommt neue Emojis aus Unicode 15

Zu den neuen Emojis gehören etwa Herzen in drei neuen Farben, ein vibrierenderes Gesicht oder eine ganze Reihe an neuen Tieren. Esel, Elche und Qualle stehen WhatsApp-Nutzern nun zur Verfügung. Ingwer, eine Erbsenschote und ein Fächer sind ebenfalls mit dabei.

Die neuen WhatsApp-Emojis im Überblick. (Bildquelle: WABetainfo)

Ganz neu sind die Emojis aber nicht. Ende 2022 hat sich das Unicode-Konsortium schon auf die Neuzugänge im Unicode 15 geeinigt. Die gemeinnützige Organisation ist für die Entwicklung des Unicode-Standars verantwortlich und damit auch für Emojis.

Wichtig zu wissen: Obwohl die neuen Emojis in der WhatsApp-Beta für Android-Smartphones entdeckt wurden (Quelle: WABetainfo), wird WhatsApp sie mit Sicherheit auch für das iPhone bereitstellen. Wann das der Fall sein wird, ist aber nicht bekannt. Wie sooft findet der Rollout in Wellen statt. Falls ihr die Beta-Version nutzt und die Emojis noch nicht bei euch angekommen sind, nicht verzagen und etwas Geduld haben.

Über Umwege war schon seit einiger Zeit möglich, die neuen Emojis aus Unicode 15 in WhatsApp zu verschicken. Dazu musste man aber eine andere Tastatur verwenden. Mit der offiziellen Unterstützung macht WhatsApp diesen Workaround nicht mehr nötig.

WhatsApp – 4 unverzichtbare Tipps für den Messenger

auf YouTube

Blockierfunktion und selbstlöschende Nachrichten in Gruppenchats

Während WhatsApp die neuen Emojis derzeit ausrollt, arbeitet der Messenger im Hintergrund an Neuerungen. In Zukunft soll es eine neue Blockierfunktion geben und selbstlöschende Nachrichten werden auch in Gruppenchats Einzug halten. Außerdem hat Mutterkonzern Meta der EU versichert, die WhatsApp-Nutzungsbedingungen transparenter zu gestalten.