WhatsApp macht seinen Messenger mit der Zeit immer besser. Schon vorab tauchen immer wieder neue Funktionen auf, die sich noch in der Testphase befinden. Dieses Mal arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion für Gruppen, die es richtig in sich hat. Sie bietet Vor-, aber auch Nachteile und könnte für Diskussionen sorgen.

WhatsApp Facts

WhatsApp entwickelt selbstlöschende Gruppenchats

Selbstlöschende Nachrichten sind in WhatsApp schon seit längerer Zeit vorhanden. Ihr könnt vor dem Versenden festlegen, ob die Nachricht für immer im Chat zu sehen bleibt oder nur einmalig angesehen werden kann und sich danach wieder selbstständig löscht. Etwas Ähnliches plant WhatsApp für Gruppenchats. In der neuesten Testversion 23.5.0.71 von WhatsApp für iOS ist das Feature bereits aufgetaucht. Dort könnt ihr für Gruppenchats einstellen, dass sich der Inhalt nach einer bestimmten Zeit automatisch löscht (Quelle: WABetaInfo).

Ihr habt folgende Wahlmöglichkeiten:

Nach einem Tag

Nach einer Woche

Nach einem von euch festgelegten Zeitraum

Ablaufdatum entfernen

Wenn ihr die Option einschaltet und einen Zeitraum wählt, dann wird alles in dem Gruppenchat für euch gelöscht. Das kann in Chats praktisch sein, wenn diese keine wichtigen Informationen beinhalten und ihr diese eh nicht braucht. Für Probleme kann die Funktion sorgen, wenn ihr sie aktiviert und dort wichtige Informationen stehen, an die ihr dann nicht mehr herankommt. Oder wenn jemand glauben könnte, dass ihr etwas zu verheimlichen habt. Zudem werden die Nachrichten im Gruppenchat nur für euch gelöscht. Alle anderen Mitglieder können weiterhin sehen, was ihr geschrieben habt. Ist also ein zweischneidiges Schwert.

Diese WhatsApp-Tipps müsst ihr kennen:

Neue WhatsApp-Funktion noch nicht verfügbar

Wie bei allen WhatsApp-Funktionen, die vorab durchgesickert sind, ist diese noch nicht in der von euch installierten Version verfügbar. WhatsApp testet diese vorher im kleinen Kreis und entscheidet nach einer gewissen Zeit, ob sie global verfügbar gemacht wird. Auch wenn diese zunächst nur für iOS aufgetaucht ist, wird sie mit großer Sicherheit auch für Android bereitgestellt werden.