Manchmal sind es die kleinen Features, die einem im täglichen Einsatz von WhatsApp fehlen, die aber einen riesigen Einfluss auf das eigene Leben haben. Der „Zuletzt online“-Status ist genau so eine Funktion, die bald eine wichtige Neuerung erhält. Damit könnt ihr euch bald für ausgewählte Menschen unsichtbar machen – und die merken es nicht einmal.

WhatsApp: „Zuletzt online“-Status wird erweitert

In WhatsApp gibt es die Möglichkeit zu sehen, wann ein Kontakt zuletzt online war. Das kann in bestimmten Situationen zu einem Problem werden, weswegen man auswählen kann, ob jeder bei WhatsApp diese Information erhalten darf oder nur die eigenen Kontakte. Doch auch das ist oft nicht genug, denn manchmal möchte man nicht, dass ein bestimmter Kontakt diese Information erhält. Dann muss man diese Information komplett ausschalten. Das ändert sich bald.

Die WhatsApp-Insider von WABetaInfo haben nämlich sowohl in Testversionen von WhatsApp für Android als auch iOS entdeckt, dass man bald eine zusätzliche Option bekommt. Dann wird man nicht nur zwischen „Jeder“, „Meine Kontakte“ und „Niemand“ wählen können, sondern auch „Meine Kontakte außer ...“. Ihr könnt zukünftig also genau festlegen, für wen ihr unsichtbar sein wollt und für wen nicht. In toxischen Beziehungen zwischen Menschen kann das ein hilfreiches Mittel sein, um Probleme zu vermeiden.

Die neue WhatsApp-Funktion ist aktuell noch in Entwicklung und bisher noch nicht in öffentlich zugänglichen Versionen des Messengers verfügbar. Die Insider wissen auch nicht genau, wie weit WhatsApp mit der Entwicklung ist und wann die Funktion veröffentlicht wird.

WhatsApp hat sie aber im Grunde indirekt mit diesem Tweet bestätigt. Da kommt also etwas:

WhatsApp plant viele neue Funktionen

Aktuell rüstet WhatsApp den eigenen Messenger immer weiter auf. Das Highlight dürfte bald die Möglichkeit werden, wo man WhatsApp auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden kann. Noch ist das Feature in Entwicklung, wird aber ein neuer Meilenstein für den Messenger.