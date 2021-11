Zusammen mit Windows 11 hat Microsoft ein neues Kontextmenü eingeführt, das auf wenig Gegenliebe stößt. Nun soll immerhin für ein einheitliches Aussehen und eine bessere Leistung gesorgt werden. Das grundlegende Problem des Rechtsklick-Menüs bleibt aber weiter bestehen.

Windows 11: Einheitliches Rechtsklick-Menü kommt

Die Installation von Windows 11 haben einige Nutzer bereits hinter sich. Lange hat es in vielen Fällen nicht gedauert, bis das neue Kontextmenü unangenehm auf sich aufmerksam machte. Das hat jetzt auch Microsoft verstanden, denn allem Anschein nach soll das Rechtsklick-Menü überarbeitet werden.

Anders als noch bei Windows 10 stehen bei Windows 11 nicht alle Möglichkeiten nach einem Rechtsklick zur Verfügung. Erst ein Klick auf „Weitere Optionen anzeigen“ liefert das, was sich nicht wenige Nutzer schon vorher wünschen: alle Optionen auf einen Blick. Daran soll sich aber auch in Zukunft nichts ändern, denn Microsoft arbeitet wohl nur an einem einheitlichen Aussehen des erweiterten Kontextmenüs.

Derzeit sieht es bei Windows 11 noch so aus, dass die zweite Ebene des Rechtsklick-Menüs mitunter nicht an die Optik des neuen Betriebssystems angepasst ist. Das ist kein Wunder, stammt sie doch von Windows 10. Haben Nutzer eigene Akzentfarben vorgegeben, tauchen diese nicht im erweiterten Kontextmenü auf (Quelle: Windows Latest).

Windows 11: Bessere Performance des Kontextmenüs

Neben einem einheitlichen Aussehen möchte sich Microsoft auch um die Schnelligkeit des Rechtsklick-Menüs kümmern. Teilweise gönnen sich selbst leistungsstarke Rechner etwas Bedenkzeit, bevor das Menü bei Windows 11 tatsächlich nutzbar ist.

Einen konkreten Termin für das verbesserte Kontextmenü hat Microsoft noch nicht genannt. Möglicherweise wird es schon in nächster Zeit mit einem kleineren Update verteilt oder man wartet noch bis zum Herbst des nächsten Jahres. Dann soll Version 22H2 von Windows 11 veröffentlicht werden.