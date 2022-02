Microsofts neues Betriebssystem hat teilweise mit Arbeitsspeicher-Problemen zu kämpfen. Wie sich nun aber zeigt, lässt sich RAM unter Windows 11 mit einem einfachen Trick einsparen. Nur die Taskleiste muss dazu leicht verändert werden. Gerade bei Geräten mit wenig Arbeitsspeicher lohnt sich der Trick.

Windows 11 Facts

Bei Windows 11 läuft es nach wie vor nicht ganz so rund, wie es die Nutzer des Betriebssystems gerne hätten. Manche Programme gönnen sich ungewöhnlich viel Arbeitsspeicher und auch beim internen Datei-Explorer kommt es mitunter zu einer unangenehm hohen Auslastung. Auch wenn Microsoft die gröbsten Probleme mittlerweile angegangen hat, geht Windows 11 mit dem Arbeitsspeicher nicht immer effizient um. Um für mehr freien RAM zu sorgen, reicht aber schon ein kleiner Trick aus.

Windows 11: Arbeitsspeicher über Taskleiste freiräumen

Dem Entwickler Michael Niehaus ist aufgefallen, dass sich über die Taskleiste von Windows 11 ziemlich einfach Arbeitsspeicher freischaufeln lässt. Hierzu muss im Grunde nichts weiter getan werden, als ein paar Symbole auszublenden. Windows 11 lädt dann die entsprechenden Dienste nicht mehr und es steht mehr RAM für die wirklich wichtigen Aufgaben zur Verfügung (Quelle: Out of Office Hours).

Das Ausblenden der Widget-Übersicht und der Chat-App von Microsoft Teams reicht schon aus, um in der Praxis mehrere hundert Megabyte Arbeitsspeicher einzusparen. Insbesondere bei PCs und Notebooks, bei denen ohnehin nicht ganz so viel Kurzspeicher zur Verfügung steht, kann sich der Schritt lohnen. Eine erneute Anmeldung oder ein Neustart sind allerdings Voraussetzung, da sich so erst die Autostartprozesse neu zusammensetzen.

Noch mehr Tipps rund um Windows 11:

Mehr RAM für Windows 11 ohne Teams und Widgets

Wer ohnehin nicht auf Microsoft Teams und die Widgets setzt, kann die Symbole ohne jeden Nachteil einfach ausblenden. Derzeit bietet die Widget-Ansicht von Windows 11 auch kaum einen Mehrwert, da lediglich ein paar News vorgeschlagen und das aktuelle Wetter angezeigt wird.