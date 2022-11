Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft und die ersten Nationen haben gegen den Ball getreten. Fans der deutschen Nationalmannschaft müssen sich noch ein wenig gedulden. Wann spielt Deutschland und wo kann man das erste WM-Spiel des DFB im Live-Stream und TV ansehen?

Livestream Facts

Deutschland tritt in der Gruppenphase in der Gruppe E an. Das Auftaktspiel steigt am Mittwoch, den 23. November. Um 14:00 Uhr geht es los. Gegner ist die Nationalmannschaft von Japan. Ihr könnt bei der Übertragung vom Deutschland-Spiel im Live-Stream und Free-TV bei ARD einschalten. „Das Erste“ steigt am Mittwoch in die Berichterstattung zur WM 2022 ein, nachdem ZDF in den ersten Tagen seit Sonntag berichtet hat.

Bilderstrecke starten (8 Bilder) TV-Sender im Live-Stream empfangen: Auf diesen Wegen geht es

Wann spielt Deutschland bei der WM 2022? Termine, Gegner, Sender

Der ARD-Live-Stream kann kostenlos im Browser sowie über die ARD-App auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, iPhones, iPads, Smart-TVs und mehr empfangen werden. Müsst ihr zur Übertragungszeit arbeiten oder habt anderes zu tun, könnt ihr alle Highlights und Tore kurz nach dem Abpfiff im Web-Angebot von ZDF anschauen.

Falls ihr zur Anstoßzeit keinen Fernseher in der Nähe habt und auch im Live-Stream bei ARD online nicht einschalten könnt, hört ihr die Live-Übertragung vom Spiel Deutschland – Japan im Online-Radio bei WDR Event. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannshcaft wird im al-Thumama-Stadion in Doha ausgetragen. So könnten die voraussichtlichen Startaufstellungen beider Mannschaften aussehen:

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz

Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Ito - W. Endo, Shibasaki - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda

WM 2022: Alle Spiele von Deutschland

Nach dem Japan-Spiel hat das deutsche Team wieder einige Tage zum Verschnaufen. Das nächste Spiel steigt am Sonntag, den 27.11.2022 um 11:00 Uhr, bevor es am 1. Dezember in das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica geht. Diese beiden Spiele finden im Ahmed-bin-Ali-Stadion statt. Wann spielt Deutschland bei der WM 2022? Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 23.11.2022, 14:00 Uhr : Deutschland – Japan (ARD)

: Deutschland – Japan (ARD) Sonntag, 27.11.2022, 20:00 Uhr : Spanien – Deutschland (ZDF)

: Spanien – Deutschland (ZDF) Donnerstag, 01.12.2022, 20:00 Uhr: Costa Rica – Deutschland (noch nicht festgelegt)

Falls Deutschland sich für die kommenden Runden qualifiziert, wären das die nächsten Spiel-Termine:

Achtelfinale: Montag, 05.12.2022 oder Dienstag, 06.12.2022, 16:00 Uhr

Viertelfinale: Samstag, 10.12.2022, 16:00 Uhr oder 20:00 Uhr

Halbfinale: Mittwoch, 14.12.2022, 20:00 Uhr

Spiel um Platz 3 / Finale: Samstag, 17.12.2022, 16:00 Uhr oder Sonntag, 18.12.2022, 16:00 Uhr

Sollte Deutschland als Gruppenerster in die K.o.-Runde einziehen, steigt das Spiel im Achtelfinale am Montag, den 5. Dezember um 16:00 Uhr. Falls der zweite Tabellenplatz erreicht wird, geht es am Dienstag zur gleichen Uhrzeit in das Spiel um den Einzug in das Achtelfinale. Mögliche Gegner für den DFB sind im Achtelfinale die Mannschaften aus der Gruppe F, Belgien, Kanada, Marokko oder Kroatien.