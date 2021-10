Xiaomi wird in wenigen Tagen mit dem Redmi Note 11 eine neue Smartphone-Serie vorstellen, die ein komplett neues Design einführt und weiterhin zu einem günstigen Preis verkauft werden soll. Erste Bilder zeigen bereits, dass es sich um eines der bisher schönsten Handys von Xiaomi handeln wird.

Xiaomi Facts

Xiaomi Redmi Note 11 wird ein echter Smartphone-Leckerbissen

Optik liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, doch nach den vielen eher rundlichen Xiaomi-Smartphones, die das chinesische Unternehmen in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, ist das neue Redmi Note 11 wirklich erfrischend schön. Xiaomi beweist Kante und orientiert sich ganz grob an den neuen iPhones, behält aber mit dem Kameradesign und der Farbe seinen eigenen Stil bei.

Die neue Smartphone-Generation Redmi Note 11 wird von Xiaomi zwar erst am 28. Oktober in China offiziell vorgestellt, doch die ersten Bilder versprechen ein schönes Smartphone, das zudem nicht viel kosten wird:

Während das Redmi Note 10 eher rundlich war, wird der Nachfolger Redmi Note 11 deutlich kantiger. Die Kamerapartie bleibt aber dem bisherigen Design treu, sodass man direkt weiß, dass es sich um ein Redmi-Smartphone handelt.

Die Ränder um das Display fallen schmal aus, sodass man zumindest in dem hier sichtbaren Bereich ein fast randloses Smartphone erhält. Xiaomi zeigt in den Bildern bisher aber nicht, wo die Frontkamera verbaut ist und ob das Kinn des Smartphones an der Unterseite nicht doch vielleicht relativ dick ausfällt. In den bisher veröffentlichten Bildern sehen wir nur die schönen Seiten des Redmi Note 11.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ist ein Verkaufsschlager

Die Vorfreude auf das Redmi Note 11 ist nicht unbegründet. Xiaomi hat mit dem Redmi Note 10 Pro viele Menschen begeistert (zu unserem Test) und das günstige Smartphone zu einem echten Verkaufsschlager gemacht, das auch heute noch Stammgast in den Top 10 der beliebtesten Smartphones auf Amazon ist (bei Amazon anschauen).

Xiaomi muss aber auch nachlegen, denn die Galaxy-A52-Serie von Samsung erfreut sich extrem großer Beliebtheit und das Redmi Note 10 Pro ist bereits etwas alt geworden. Mit dem frischen neuen Design könnte Xiaomi hier wieder ein echter Preis-Leistungs-Kracher gelingen, der nicht nur sehr schön aussieht, sondern auch erfreulich wenig kostet.