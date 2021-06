Der Hump Day hat besonders in den USA seine Bedeutung und er wird aus bestimmten Gründen gern mit einem Dromedar in Verbindung gebracht. Wir erklären dir den Sinn des Hump Days, der Hump Day Memes und warum der Hump Day für Hoffnung steht.

Ratgeber Facts

Du kennst den Unterschied zwischen Dromedaren und Trampeltieren? Nun, Dromedare haben nur einen Höcker. Von der Seite gesehen gehen sie auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Und genau darum geht es beim Hump Day: Man hat die Hälfte der Strecke hinter sich, jetzt geht es schnell bergab.

Dieses witzige Werbevideo nutzt den Hump Day, um zu erklären, warum man mit dieser Firma glücklicher ist, als „ein Kamel am Mittwoch“

Warum Hump Day?

Der Hump Day ist natürlich nicht der Feiertag des Kamels. Hump Day kann mit „Buckeltag“ übersetzt werden. Aber das trifft diese schöne englische Wortschöpfung noch viel weniger. Der Hump Day ist der Mittwoch! Ein wundervoller Tag der Hoffnung. Die Mitte der Woche. Man nähert sich nun dem Freitag und somit dem Wochenende. Ja, dafür haben die Amis ein eigenes Wort. Wir aber auch... Klingt leider nicht ganz so cool, trifft's aber auch. Oder kennt ihr das Bergfest noch nicht?

Am Hump Day (Hump = Buckel) habt ihr den höchsten Punkt der Steigung endlich erreicht und – wie Hildegard Knef früher gesungen hat – von nun an geht's bergab! Außer mit der Mitte der Woche und dem sich nähernden Wochenende bringen die Werktätigen der USA den Hump Day auch mit dem oben zu sehenden Video der Firma Geico in Verbindung. Da läuft ein sprechendes Dromedar durch ein Großraumbüro und erinnert alle daran, dass es endlich Hump Day ist.

Wollt ihr wissen, wo wir arbeiten? Hier ein paar Bilder unserer Redaktion:

Ähnliche Erklärungen

Es gibt übrigens auch einen Gegensatz zum Hump Day: Der Montag wird als Doom Day bezeichnet. Gemeint ist ein Weltuntergangstag, die absolute Katastrophe, der schlimmste Tag der Woche. Die ganze Arbeitswoche liegt noch vor euch, das Wochenende ist unerreichbar weit entfernt.

Uuuund es gibt noch eine weitere, ursprünglich nicht beabsichtigte Bedeutung des Hump Days. Ja, es geht um Sex. Um einigermaßen jugendfrei zu bleiben: „To hump somebody“ entspricht unserer deutschen Phrase: Jemanden mal so richtig ...

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).